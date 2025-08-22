Se trata de la serie Aema, una comedia dramática creada por Lee Hae-young que ha llegado para revolucionar la oferta de Netflix con su historia que cuestiona a la indistria del cine de los años 80 en Corea.

Aema-serie de Netflix Aema es una serie coreana que acaba de estrenar en Netflix y basada en el escándalo que provocó la película Madame Aema en Corea, en 1980.

Netflix acaba de sumar a su oferta la serie Aema, que a lo largo de 5 capítulos desarrolla una historia ambientada en la década de 1980, en el corazón de Hill Chungmuro (el centro del cine surcoreano), justo en torno a la emblemática y polémica película erótica Madame Aema. Esta sacudió la industria cinematográfica por ser considerada la más explícita de su tiempo.