Netflix acaba de sumar una serie coreana subida de tono y con una historia escandalosa.

La plataforma de series y películas de Netflix amplía diariamente su catálogo, brindando a sus suscriptores la posibilidad de elegir entre nuevas ofertas tan atractivas como adictivas. El 22 de agosto de 2025, el gigante de la N roja lanzó una miniserie coreada subida de tono.

Se trata de la serie Aema, una comedia dramática creada por Lee Hae-young que ha llegado para revolucionar la oferta de Netflix con su historia que cuestiona a la indistria del cine de los años 80 en Corea.

Aema-serie de Netflix
Aema es una serie coreana que acaba de estrenar en Netflix y basada en el escándalo que provocó la película Madame Aema en Corea, en 1980.

Netflix acaba de sumar a su oferta la serie Aema, que a lo largo de 5 capítulos desarrolla una historia ambientada en la década de 1980, en el corazón de Hill Chungmuro (el centro del cine surcoreano), justo en torno a la emblemática y polémica película erótica Madame Aema. Esta sacudió la industria cinematográfica por ser considerada la más explícita de su tiempo.

Netflix: de qué trata la serie Aema

Aema-serie de Netflix
Aema estrenó en Netflix el 22 de agosto de 2025 y es una de las más vistas del catálogo.

Aema es una serie coreana que se acaba de sumar al catálogo de Netflix. La historia, ambientada en la década de 1980 en Corea, sigue a dos actrices que se atreven a desafiar las reglas de una indistria corrupta dominada por los hombres mientras filman la provocadora "Madame Aema".

Las mejores amigas Hui-ran (Lee Hanee) y Joo-ae (Bang Hyo-rin) colaboran en la película erótica Madame Aema. La atrevida obra provoca la censura, pero consigue un sensacional éxito de taquilla.

Netflix: tráiler de la película Aema

Embed - AEMA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 22 Agosto/25 - NETFLIX

Reparto de Aema, serie de Netflix

  • Lee Hanee como Jeong Hui-ran
  • Bang Hyo-rin como Shin Joo-ae
  • Jin Sun-kyu como Ku Jung-ho
  • Cho Hyun-chul como Kwak In-u
  • Hyun Bong-sik como Heo Hyeok
Aema-serie de Netflix
Bang Hyo-rin es la protagonista de la serie Aema.

Dónde ver la serie Aema, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Aema se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Aema se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Aema se puede ver en Netflix.

