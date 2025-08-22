Inicio Basquet básquet
Básquet: cinco mendocinos fueron convocados a la Selección argentina U-17

La legión mendocina de básquet tiene motivos para sonreír con un quinteto de jugadores en proceso nacional.

Por UNO
De a poco, el básquet local vuelve a decir presente en los diferentes procesos de la Selección argentina. Cinco jugadores mendocinos fueron convocados a una concentración de la categoría U-17 en las ramas masculina y femenina, reactivando el semillero.

En varones, los citados son del este provincial: Jose Ignacio Tondoni y Joaquin Coria, ambos jugadores de Rivadavia, fueron citados por el entrenador Mauro Polla, a realizarse en la provincia de Santa Fe del 25 al 28 de este mes.

Rivadavia aportó dos jugadores mendocinos a la Selección argentina de básquet.

Por el lado de las damas, las convocadas son Helena Monjelardi, Camila Arra y Bianca Medina (de Atenas y la Municipalidad de Luján de Cuyo), quienes dirán presente en el Campus de Desarrollo que se realizará en Neuquén del 1 al 3 de Septiembre.

Más mendocinos de Selección argentina

A esta reciente nómina de jugadores hay que sumar el caso de Tomás Sandes, quien participó de la AmeriCup U16 en México en este 2025, mientras que Victoria Gauna y Andre Boquete jugaron la misma competencia pero para la Selección argentina mayor femenina.

Se juega la tercera fecha de la Superliga de básquet masculino

  • 21 hs Unión Deportiva San José vs. Andes Talleres
  • 21 hs Rivadavia Básquet vs. General San Martín
  • 21.30 hs Anzorena vs. Atlético Club San Martín.
  • 21.30 hs Godoy Cruz vs. Municipalidad de San Carlos.
  • 21.30 hs Huracán Las Heras vs. Israelita Macabi.

