Básquet: cinco mendocinos fueron convocados a la Selección argentina U-17

En varones, los citados son del este provincial: Jose Ignacio Tondoni y Joaquin Coria, ambos jugadores de Rivadavia, fueron citados por el entrenador Mauro Polla, a realizarse en la provincia de Santa Fe del 25 al 28 de este mes.

basquet 2 Rivadavia aportó dos jugadores mendocinos a la Selección argentina de básquet.

Por el lado de las damas, las convocadas son Helena Monjelardi, Camila Arra y Bianca Medina (de Atenas y la Municipalidad de Luján de Cuyo), quienes dirán presente en el Campus de Desarrollo que se realizará en Neuquén del 1 al 3 de Septiembre.