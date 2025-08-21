Inicio Ovación Basquet Superliga
Fecha 2

Superliga de básquet: perdió el campeón y el torneo tiene tres líderes

La segunda fecha de la Superliga masculina dejó la caída de Godoy Cruz como novedad. Resultados y números de una nueva jornada local.

Por UNO
El Clausura de básquet cerró su fecha 2 con tres punteros.

El Clausura de básquet cerró su fecha 2 con tres punteros.

Andrés Arequipo - FBM

El torneo Clausura de la Superliga de básquet masculino cumplió con la segunda fecha. La novedad fue la caída de Godoy Cruz, el vigente campeón. Los ganadores de la noche fueron San José, Macabi, Rivadavia, Atenas, Andes Talleres y San Carlos.

Las miradas estuvieron en el Templo Celeste, con un Israelita Macabi que derrotó al Tomba por diferencia de 14 puntos. El Expreso dominó el marcador hasta el primer tiempo pero la reacción del local cambió los planes en el complemento. Valentín Simondi (21 tantos) y Matías Jaimes (22) lideraron el goleo de una importante victoria.

basquet (5)
Andes Talleres sum&oacute; su primera victoria en la Superliga de b&aacute;squet.

Andes Talleres sumó su primera victoria en la Superliga de básquet.

San José marcha con arranque perfecto gracias al segundo triunfo al hilo. Como local y ante su gente, el santo derrotó a General San Martín 103 a 77. Rodrigo Funes estuvo intratable con su aporte de 28 puntos. Atenas también sigue en ganador y metió una nueva victoria por un ajustado 72 a 69 sobre Atlético Club San Martín.

En el resto de la fecha, San Carlos triunfó en el Valle de Uco y sumó su primera victoria con su 87 a 81 a Anzorena, mientras que Andes Talleres venció 89 a 86 a Huracán Las Heras Rivadavia le ganó en el este a GEPU 79 a 61.

Agenda Fecha 3 de la Superliga de básquet

Viernes:

  • 21 hs Huracán Las Heras-Macabi
  • 21 hs Rivadavia vs General San Martín
  • 21.30 hs Anzorena vs Atlético San Martín
  • 21.30 Godoy Cruz vs San Carlos
  • San José vs Andes Talleres

Sábado: 20.30 GEPU vs Atenas

Temas relacionados:

Más sobre Basquet

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas