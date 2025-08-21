Superliga de básquet: perdió el campeón y el torneo tiene tres líderes

Las miradas estuvieron en el Templo Celeste, con un Israelita Macabi que derrotó al Tomba por diferencia de 14 puntos. El Expreso dominó el marcador hasta el primer tiempo pero la reacción del local cambió los planes en el complemento. Valentín Simondi (21 tantos) y Matías Jaimes (22) lideraron el goleo de una importante victoria.

basquet (5) Andes Talleres sumó su primera victoria en la Superliga de básquet. Andrés Arequipa - FBM

San José marcha con arranque perfecto gracias al segundo triunfo al hilo. Como local y ante su gente, el santo derrotó a General San Martín 103 a 77. Rodrigo Funes estuvo intratable con su aporte de 28 puntos. Atenas también sigue en ganador y metió una nueva victoria por un ajustado 72 a 69 sobre Atlético Club San Martín.