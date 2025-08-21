Superliga de básquet: perdió el campeón y el torneo tiene tres líderes

El torneo Clausura de la Superliga de básquet masculino cumplió con la segunda fecha. La novedad fue la caída de Godoy Cruz, el vigente campeón. Los ganadores de la noche fueron San José, Macabi, Rivadavia, Atenas, Andes Talleres y San Carlos.
Las miradas estuvieron en el Templo Celeste, con un Israelita Macabi que derrotó al Tomba por diferencia de 14 puntos. El Expreso dominó el marcador hasta el primer tiempo pero la reacción del local cambió los planes en el complemento. Valentín Simondi (21 tantos) y Matías Jaimes (22) lideraron el goleo de una importante victoria.
San José marcha con arranque perfecto gracias al segundo triunfo al hilo. Como local y ante su gente, el santo derrotó a General San Martín 103 a 77. Rodrigo Funes estuvo intratable con su aporte de 28 puntos. Atenas también sigue en ganador y metió una nueva victoria por un ajustado 72 a 69 sobre Atlético Club San Martín.
En el resto de la fecha, San Carlos triunfó en el Valle de Uco y sumó su primera victoria con su 87 a 81 a Anzorena, mientras que Andes Talleres venció 89 a 86 a Huracán Las Heras Rivadavia le ganó en el este a GEPU 79 a 61.
