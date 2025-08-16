Inicio Ovación Basquet Godoy Cruz
El campeón Godoy Cruz abrió el Clausura de básquet con triunfo

En el duelo del barrio, Godoy Cruz le ganó a Andes Talleres y se estrenó con sonrisa. Además, triunfaron Huracán Las Heras, Atenas, San José y Macabi.

Godoy Cruz comenzó con el pie derecho la defensa del título.

Fin de la espera. El show arrancó y tenemos Superliga de básquet activada en modo Clausura. La fecha 1 del masculino se jugó casi en su totalidad y dejó un sólido triunfo del vigente campeón Godoy Cruz. Huracán Las Heras, Atenas, San José y Macabi también se estrenaron con sonrisa.

De local, el Tomba no tuvo sobresalto alguno y doblegó en el clásico de barrio al Matador. Con la experiencia de Rubia y Lincheta más el goleo de Trejo (12 puntos), Catani (19) y Adaro (14), el equipo de Pedemonte arrancó con el pie derecho con un sólido triunfo 89 a 64.

Godoy Cruz le ganó a Andes Talleres el duelo del barrio.

El partidazo se jugó en cancha de Anzorena. El Rojo y Macabi fueron a suplementario tras igualar en 80. Puntos de ambos lados, resultado cambiante y un juego que fue palo y palo. En el final, el Celeste cantó victoria de manera agónica y se dejó el encuentro 93 a 92.

Anzorena y Macabi regalaron el partidazo en el arranque del básquet local.

En el Pozo Apache, Atenas también largó con todo gracias a una buena victoria sobre el recién ascendido San Carlos 64 a 50 con un Alejo Sánchez on fire (14 tantos). Además, Huracán Las Heras debutó en la elite con triunfo sobre General San Martín 77 a 69 y San José venció a Rivadavia 90 a 78.

La sorpresa del Clausura de básquet completa la fecha

El novedoso GEPU será el encargado de cerrar la primera jornada en el torneo masculino. En la vecina provincia de San Luis, el dos veces campeón Nacional recibirá a Atlético Club San Martín a partir de las 20.30. Será el debut de los puntanos, flamante incorporación en lugar de Regatas.

Arranca la Superliga femenina de básquet

Tras el estreno del masculino, ahora será el turno del bautismo para las damas. Este domingo habrá acción para el campeón defensor con el duelo entre Atenas y Juventud Mendocino a partir de las 20.30. El resto de la fecha se completará la semana entrante.

