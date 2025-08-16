El campeón Godoy Cruz abrió el Clausura de básquet con triunfo

basquet (1) Anzorena y Macabi regalaron el partidazo en el arranque del básquet local. Andrés Arequipa - FBM

En el Pozo Apache, Atenas también largó con todo gracias a una buena victoria sobre el recién ascendido San Carlos 64 a 50 con un Alejo Sánchez on fire (14 tantos). Además, Huracán Las Heras debutó en la elite con triunfo sobre General San Martín 77 a 69 y San José venció a Rivadavia 90 a 78.

La sorpresa del Clausura de básquet completa la fecha

El novedoso GEPU será el encargado de cerrar la primera jornada en el torneo masculino. En la vecina provincia de San Luis, el dos veces campeón Nacional recibirá a Atlético Club San Martín a partir de las 20.30. Será el debut de los puntanos, flamante incorporación en lugar de Regatas.

Arranca la Superliga femenina de básquet

Tras el estreno del masculino, ahora será el turno del bautismo para las damas. Este domingo habrá acción para el campeón defensor con el duelo entre Atenas y Juventud Mendocino a partir de las 20.30. El resto de la fecha se completará la semana entrante.