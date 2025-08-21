Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: acaba de estrenar la serie más audaz de 2025, tiene 6 capítulos y se corona como la sensación del año

Amaia Salamanca, Carlos Areces y Adriana Torrebejano regresan a Netflix con una comedia que se convertirá en tu favorita entre las series y películas del género

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Amaia Salamanca es la protagonista de la serie Muertos S.L de Netflix. Foto: Getty Images.

Amaia Salamanca es la protagonista de la serie Muertos S.L de Netflix. Foto: Getty Images.

Diariamente, la polataforma de Netflix suma nuevas series y películas a su amplia oferta. Aprovechando que los suscriptores están cada vez más interesados por las producciones españolas, el gigante de la N roja lanzó la última temporada de una sitcom de humor negro que ha sabido hacerse de muchos fanáticos.

El jueves 21 de agosto de 2025, Netflix anunció el estreno de la temporada 3 de Muertos S.L, una sitcom dirigida por Laura Caballero y protagonizada por Carlos Areces, Adriana Torrebejano y Amaia Salamanca. La serie tiene un total de 20 capítulos en los que desarrolla la historia de las peripecias de una funeraria familiar que debe sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo y absurdo.

muertos s.l-serie de netflix
La serie de Netflix Muertos S.L estren&oacute; su tercera temporada el jueves 21 de agosto de 2025.

La serie de Netflix Muertos S.L estrenó su tercera temporada el jueves 21 de agosto de 2025.

Con humor negro e ironía, Muertos S.L fue nominada a los Premios Feroz 2025 a Mejor serie de comedia y recibió solo críticas positivas. Para Belén Prieto de El Español, es "una serie irreverente y en ocasiones desternillante para los amantes del humor negro o poco correcto y, en especial, para los que adoran reírse de algo que aparentemente no hace gracia".

Netflix: de qué trata la serie Muertos S.L

La serie Muertos S.L es una comedia de situación que transcurre en el día a día de la funeraria Torregosa: un negocio familiar al borde del desastre que siempre consigue mantenerse a flote.

muertos s.l- serie de netflix
Muertos S.L relata el d&iacute;a a d&iacute;a de la funeraria Torregosa: un negocio familiar al borde del desastre que siempre consigue mantenerse a flote.

Muertos S.L relata el día a día de la funeraria Torregosa: un negocio familiar al borde del desastre que siempre consigue mantenerse a flote.

Muertos S.L comienza cuando fallece Gonzalo Torregosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregosa. Dámaso Carrillo (Carlos Areces), su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves (Ascen López), la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi (Diego Martín), experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio.

muertos s.l- serie de netflix- amaia salamanca
Amaia Salamanca es una de las protagonistas de la tercera temporada de Muertos S.L.

Amaia Salamanca es una de las protagonistas de la tercera temporada de Muertos S.L.

En la temporada 3 de la serie de Netflix, los trabajadores de la funeraria Torregrosa vivirán con tensión el cambio de dirección: ahora está en manos de Vanesa (Amaia Salamanca). La nueva jefa intentará profesionalizar la compañía y todos, especialmente Dámaso, harán lo posible por sobrevivir a ello.

Netflix: tráiler de la serie Muertos S.L

Embed - Muertos S.L. (2024) Movistar+ Tráiler Oficial Español

Reparto de Muertos S.L, serie de Netflix

  • Carlos Areces (Dámaso Carrillo)
  • Gerald B. Filmore (Abel Aguado)
  • Aitziber Garmendia (Olivia)
  • Ascen López (Nieves Torralba)
  • Diego Martín (Chemi)
  • Salva Reina (Nino)
  • Roque Ruiz (Pablo Morales)
  • Amaia Salamanca (Vanesa Hernández)
  • Adriana Torrebejano (Manuela)
  • Manolo Cal (Anselmo)
  • Lorea Intxausti (Laia)
  • Bárbara Santa-Cruz (Pilar Torregrosa Torralba)
  • Lucía Quintana (Milagros Torregrosa Torralba)
muertos s.l- serie de netflix (1)
Muertos S.L tiene como protagonista a Carlos Areces.

Muertos S.L tiene como protagonista a Carlos Areces.

Dónde ver la serie Muertos S.L, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Muertos S.L se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Muertos S.L se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Muertos S.L se puede ver en Netflix y Movistar Plus.

Temas relacionados:

Te puede interesar