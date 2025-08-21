Netflix: acaba de estrenar la serie más audaz de 2025, tiene 6 capítulos y se corona como la sensación del año

Netflix: de qué trata la serie Muertos S.L

La serie Muertos S.L es una comedia de situación que transcurre en el día a día de la funeraria Torregosa: un negocio familiar al borde del desastre que siempre consigue mantenerse a flote.

Muertos S.L comienza cuando fallece Gonzalo Torregosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregosa. Dámaso Carrillo (Carlos Areces), su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves (Ascen López), la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi (Diego Martín), experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio.

muertos s.l- serie de netflix- amaia salamanca Amaia Salamanca es una de las protagonistas de la tercera temporada de Muertos S.L.

En la temporada 3 de la serie de Netflix, los trabajadores de la funeraria Torregrosa vivirán con tensión el cambio de dirección: ahora está en manos de Vanesa (Amaia Salamanca). La nueva jefa intentará profesionalizar la compañía y todos, especialmente Dámaso, harán lo posible por sobrevivir a ello.

Netflix: tráiler de la serie Muertos S.L

Embed - Muertos S.L. (2024) Movistar+ Tráiler Oficial Español

Reparto de Muertos S.L, serie de Netflix

Carlos Areces (Dámaso Carrillo)

Gerald B. Filmore (Abel Aguado)

Aitziber Garmendia (Olivia)

Ascen López (Nieves Torralba)

Diego Martín (Chemi)

Salva Reina (Nino)

Roque Ruiz (Pablo Morales)

Amaia Salamanca (Vanesa Hernández)

Adriana Torrebejano (Manuela)

Manolo Cal (Anselmo)

Lorea Intxausti (Laia)

Bárbara Santa-Cruz (Pilar Torregrosa Torralba)

Lucía Quintana (Milagros Torregrosa Torralba)

muertos s.l- serie de netflix (1) Muertos S.L tiene como protagonista a Carlos Areces.

Dónde ver la serie Muertos S.L, según la zona geográfica