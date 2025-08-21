Esta imperdible película turca engrosó la lista de estrenos de Netflix este 2025 y desde febrero, cuando se sumó a la plataforma, comenzó una carrera imparable de reproducciones, que se mantiene hasta hoy y en gran escala.

Las comedias románticas son muy buscadas en la plataforma por los suscriptores, por lo que esta propuesta que está protagonizada por Hande Erçel y Baris Arduc, es una oportunidad única y especial de adentrarse en un relato encantador, que tiene una que otra escena de comedia.