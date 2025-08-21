La película de Netflix, dirigida por Engin Erden, que enamora con su final y es perfecta para ver el fin de semana y acompañado, tiene una duración de 1 hora y 35 minutos.
netflix-pelicula-tras-el-viento-streaming
La película de Netflix es uno de los mejores dramas románticos estrenados este 2025.
Netflix: de qué trata la película Tras el viento
La trama de la película tiene como protagonista a Asli Mansov (Hande Erçel) y Ege Arduç (Baris Aytac). Ella es una empresaria muy dedicada en su trabajo, mientras que él es un surfista muy despreocupado. El destino los terminó uniendo al proclamarse herederos de una misma compañía. Al tener que trabajar juntos, se dan cuenta qué cuando unen fuerzas por un mismo objetivo en una sala de reunión, tienen mucho en común, mucho más de lo que creen.
netflix-tras-el-viento-pelicula
La plataforma de Netflix sumó en calidad cuando sumó esta película al catálogo.
Reparto de Tras el viento, película de Netflix
- Hande Erçel (Asli Mansoy)
- Baris Arduç (Ege Arduç)
- Baris Aytac (Yaman)
- Olimpia Ahenk (Sirma)
- Gözde Mutluer (Yasemin)
- Serhat Nalbantoglu (Nazmi)
- Ahmet Saraçoglu (Arif)
Tráiler de Tras el viento, película de Netflix
Embed - TRAS EL VIENTO Trailer (2025) SUBTITULADO / Chasing the Wind Trailer [HD] Turquia - Netflix
Dónde ver la película Tras el viento, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Chasing the wing se puede ver en Netflix.
- España: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.