La Superliga femenina de básquet arrancó con batacazo

El primer encuentro del campeonato fue de alto vuelo, palo y palo, con tantos de ambos lados y doble suplementario. La visita lo terminó ganando 86 a 82 y se llevó un triunfazo de regreso con un enorme aporte de Constanza González, la gran figura de la noche (terminó con 26 puntos y 11 rebotes).

basquet f (1) Atenas perdió en el arranque de la defensa del Clausura de Superliga femenina. Andrés Arequipa

La fecha 1 del Clausura femenino se irá completando durante esta semana: el jueves Rivadavia recibirá a Municipalidad de Maipú (21.30), el viernes Banco Mendoza se medirá con General San Martín en club Cano (21 hs) y el domingo completarán San José vs UNSJ (11 hs) y UNSJ-Andes Talleres (segunda fecha, a las 18).