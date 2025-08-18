Inicio Ovación Basquet básquet
La Superliga femenina de básquet arrancó con batacazo

En el comienzo del Clausura de básquet, el campeón Atenas cayó en casa contra Juventud Mendocina. La fecha se completa esta semana.

Por UNO
Jaque al rey fue el primer movimiento del tablero de la Superliga femenina de básquet. El torneo Clausura largó con una sorpresa en el Pozo Apache gracias al tremendo triunfo que metió Juventud Mendocina sobre Atenas, el actual campeón.

El primer encuentro del campeonato fue de alto vuelo, palo y palo, con tantos de ambos lados y doble suplementario. La visita lo terminó ganando 86 a 82 y se llevó un triunfazo de regreso con un enorme aporte de Constanza González, la gran figura de la noche (terminó con 26 puntos y 11 rebotes).

Atenas perdió en el arranque de la defensa del Clausura de Superliga femenina.

La fecha 1 del Clausura femenino se irá completando durante esta semana: el jueves Rivadavia recibirá a Municipalidad de Maipú (21.30), el viernes Banco Mendoza se medirá con General San Martín en club Cano (21 hs) y el domingo completarán San José vs UNSJ (11 hs) y UNSJ-Andes Talleres (segunda fecha, a las 18).

GEPU cerró la fecha 1 de la Superliga masculina con triunfo

En la vecina provincia de San Luis, GEPU bajó el telón del capítulo inicial con victoria en casa ante Atlético Club San Martín. Con un buen juego colectivo y el goleo de Valentín Costa (20 puntos), el Lobo Puntano cantó triunfo por 73 a 60 y quiere ser uno de los candidatos a la corona.

GEPU cerró la fecha 1 de Superliga masculina con victoria.

Arranca el ascenso del básquet mendocino

Con ambas Superligas activadas, ahora será el turno del nivel Promocional masculino. La fecha 1 del torneo se jugará este martes con show de partidos:

  • Maipú vs UnCuyo (21.15 hs).
  • Banco Mendozaz vs Luján (22 hs).
  • Junín vs Pedro Molina (21.30).
  • Olimpia vs Murialdo (21.30).
  • Obras vs Independiente Rivadavia (22 hs).

