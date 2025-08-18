Cómo ahuyentar a las pulgas de mi mascota usando la planta de menta: truco casero efectivo

Para utilizarla, puedes plantar menta en tu jardín o colocar macetas con menta en lugares donde las pulgas suelen aparecer, como cerca de las camas de tus mascotas o en zonas de descanso.

Más allá de esto, la opción más popular es la de preparar una infusión de hojas de menta, y luego rociar la solución sobre el pelaje de tu mascota, como también en las áreas problemáticas.

Si no quieres preparar la infusión mencionada anteriormente, puedes recurrir directamente al aceite esencial de menta como producto comercial, aunque se recomienda siempre que lo diluyas en agua para evitar problemas en tu mascota.

mascota, pulgas Las pulgas en tu perro pueden ser ahuyentadas a través de la preparación de una infusión

En el caso de que nada de esto funcione, y tu amigo peludo siga con pulgas, lo mejor será que te contactes con un especialista para poder solucionar el problema.

Cómo preparar la infusión de menta para repeler pulgas