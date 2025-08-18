Los jubilados de ANSES que cobran en el Banco Nación tienen un beneficio exclusivo

Según detalla el Banco Nación, "Adelanto de haberes" está destinado a personas humanas que perciban sus haberes previsionales en la institución y acepten expresamente que la cuota del préstamo se debite de la cuenta habilitada para el cobro de haberes de ANSES.

plazo fijo, banco nacion (2) "Adelanto de haberes" es un préstamo personal de libre destino diseñado exclusivamente para empleados que perciban sus haberes a través de BNA.

El préstamo personal de libre destino diseñado para personas jubiladas y pensionadas que perciban sus haberes a través de BNA. Los montos son en pesos y se pueden solicitar entre los siguientes montos mínimos y máximos:

Monto mínimo: $1.000

Monto máximo: $500.000

Cuáles son los beneficios del préstamo del Banco Nación para jubilados y pensionados de ANSES

Los beneficios para los jubilados y pensionados de ANSES que reciben sus haberes en el Banco Nación son: