Los jubilados de ANSES que cobran en el Banco Nación tienen un beneficio exclusivo

El Banco Nación tiene para jubilados y pensionados que cobran sus haberes de ANSES en la institución, un importante beneficio a disposición

Marcos Barrera
Marcos Barrera
El Banco Nación sigue brindando en agosto un préstamo personal de libre destino para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes de ANSES en la institución, el mismo sirve para afrontar diferente tipos de necesidades. Con simples requisitos, cómo se puede acceder a este beneficio.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes de ANSES en el Banco Nación tienen a disposición un imperdible préstamo que pueden obtener cumpliendo una serie de requisitos excluyentes, es una la línea de créditos denominada "Adelanto de haberes".

"Adelanto de haberes" es para personas humanas que perciban sus sueldos a través del Banco de la Nación Argentina y acepten que la cuota del préstamo se debite de la cuenta habilitada para el cobro de haberes.

El Banco Nación explica en su página webque que es un crédito personal de libre destino denominado "Adelanto de haberes". Está destinado para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes y son clientes de la institución.

Según detalla el Banco Nación, "Adelanto de haberes" está destinado a personas humanas que perciban sus haberes previsionales en la institución y acepten expresamente que la cuota del préstamo se debite de la cuenta habilitada para el cobro de haberes de ANSES.

"Adelanto de haberes" es un préstamo personal de libre destino diseñado exclusivamente para empleados que perciban sus haberes a través de BNA.

El préstamo personal de libre destino diseñado para personas jubiladas y pensionadas que perciban sus haberes a través de BNA. Los montos son en pesos y se pueden solicitar entre los siguientes montos mínimos y máximos:

  • Monto mínimo: $1.000
  • Monto máximo: $500.000

Cuáles son los beneficios del préstamo del Banco Nación para jubilados y pensionados de ANSES

Los beneficios para los jubilados y pensionados de ANSES que reciben sus haberes en el Banco Nación son:

  • Libre destino
  • Solicitud y acreditación inmediata mediante la aplicación BNA+
  • Acreditación de fondos en la misma cuenta donde se percibe el haber previsional
  • Cancelación automática al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización
  • Renovación mensual automática de la oferta

