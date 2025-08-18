Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Nicolás Retamar, luego de la derrota de Independiente Rivadavia ante Boca: "Duele, pero vamos a salir adelante"

El futbolista de Independiente Rivadavia se refirió a la caída de la Lepraa ante Boca, en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 5 del certamen local.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Nicolás Retamar

Nicolás Retamar, triste, tras la derrota de Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza Prensa Lepra. 

La derrota ante Boca dolió puertas para adentro del plantel de Independiente Rivadavia. Por ello, en la salida de vestuarios del Malvinas Argentinas, solo algunos protagonistas de la Lepra tomaron la palabra para analizar un encuentro que implicó una dura contienda para ambos elencos.

Uno de de los que dialogó con la prensa fue Nicolás Retamar, quien venía siendo titular en anteriores compromisos y, esta ocasión, le tocó ingresar desde el banco de los suplentes por decisión estratégica de Alfredo Berti.

retamar independiente boca
Nicol&aacute;s Retamar ingres&oacute; en el segundo tiempo en Independiente Rivadavia, en el encuentro ante Boca.&nbsp;

Nicolás Retamar ingresó en el segundo tiempo en Independiente Rivadavia, en el encuentro ante Boca.

Con cierto tono de desazón, Retamar reflexionó lo que fue la derrota ante el Xeneize por la fecha 5 del Torneo Clausura. "Siempre tratamos de ir a buscarlo. Por ahí quedamos mal parados y llegaron sus goles. Salimos a buscarlo y no pudimos darlo vuelta", expresó el extremo de la Lepra sobre el compromiso ante Boca.

Nicolás Retamar y el objetivo de enfocarse en los desafíos que vienen

El futbolista de Independiente Rivadavia trató de dejar un mensaje optimista de cara a lo que viene, en un certamen cuya tabla de posiciones muta rápidamente ante la diversidad de resultados. "Hay que quedarnos con las cosas buenas. Seguiremos entrenando, mejorando y tratando de no cometer errores para seguir en el camino que estábamos, que creo que veníamos bien. Hay que dar vuelta la página porque si no juega en contra venir de dos derrotas", postuló Nicolás Retamar recordando, además, que la Lepra venía de caer de visitante ante Estudiantes de La Plata, por 2 a 1, en la fecha 4.

Embed - Nicolás Retamar habló luego de la derrota de Independiente Rivadavia ante Boca

Finalmente, Nicolás Retamar se refirió al ánimo del grupo luego de la derrota en condición de local en el Malvinas Argentinas, y sentenció: "Duele el resultado pero tenemos un buen grupo y vamos a salir adelante".

Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre, el próximo 22 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas