Nicolás Retamar, luego de la derrota de Independiente Rivadavia ante Boca: "Duele, pero vamos a salir adelante"

Nicolás Retamar y el objetivo de enfocarse en los desafíos que vienen

El futbolista de Independiente Rivadavia trató de dejar un mensaje optimista de cara a lo que viene, en un certamen cuya tabla de posiciones muta rápidamente ante la diversidad de resultados. "Hay que quedarnos con las cosas buenas. Seguiremos entrenando, mejorando y tratando de no cometer errores para seguir en el camino que estábamos, que creo que veníamos bien. Hay que dar vuelta la página porque si no juega en contra venir de dos derrotas", postuló Nicolás Retamar recordando, además, que la Lepra venía de caer de visitante ante Estudiantes de La Plata, por 2 a 1, en la fecha 4.

Embed - Nicolás Retamar habló luego de la derrota de Independiente Rivadavia ante Boca

Finalmente, Nicolás Retamar se refirió al ánimo del grupo luego de la derrota en condición de local en el Malvinas Argentinas, y sentenció: "Duele el resultado pero tenemos un buen grupo y vamos a salir adelante".

Independiente Rivadavia se medirá ante Tigre, el próximo 22 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura.