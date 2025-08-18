La derrota ante Boca dolió puertas para adentro del plantel de Independiente Rivadavia. Por ello, en la salida de vestuarios del Malvinas Argentinas, solo algunos protagonistas de la Lepra tomaron la palabra para analizar un encuentro que implicó una dura contienda para ambos elencos.
Nicolás Retamar, luego de la derrota de Independiente Rivadavia ante Boca: "Duele, pero vamos a salir adelante"
El futbolista de Independiente Rivadavia se refirió a la caída de la Lepraa ante Boca, en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 5 del certamen local.