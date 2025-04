"Fui trabajando semana a semana. Perderme dos partidos no es bueno porque te quita un poco de confianza pero, tener buenos compañeros, hace que cada vez que entro, me sienta bien", aseguró Nicolás Retamar luego de dejar atrás el desgarro en su pierna derecha que lo dejó afuera de los compromisos ante Huracán y Racing.

nicolás retamar 1.jpeg Nicolás Retamar en el duelo ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas. Cristian Lozano/UNO.

El futbolista ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo ante Godoy Cruz, en reemplazo de Matías Fernández. La tarea del extremo de la Lepra no fue sencilla dado que el marcador era adverso para Independiente Rivadavia en ese instante de partido. "Me encontré con un partido intenso, no es fácil entrar desde el banco pero tenía que aportar desde donde me toque y tratar de ir a buscar el partido para llevarnos los tres puntos", confesó Retamar sobre el partido con el que se encontró al pisar el campo de juego.