El Bodegón Kike tiene una variada carta en su menú.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio para la comida criolla, especialmente.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de muchas variedades de comida criolla. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El Bodegón de Kike 3
El Bodegón Kike tiene una variada carta en su menú.

El bodegón que ofrece costillita de cerdo

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Bodegón de Kike. En este mítico lugar donde la comida criolla es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $20.000 se puede conseguir un buen plato de costillita de cerdo a la riojana que, según sus dueños, alcanza para que coman dos personas.

El Bodegón de Kike 2
El Bodegón de Kike ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran carne a la olla, milanesas gigantes, pollo al horno y una buena carta de pastas.

El bodegón está ubicado sobre calle Bolívar al 834, dentro del turístico barrio de San Telmo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

