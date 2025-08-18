Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $20.000 se puede conseguir un buen plato de costillita de cerdo a la riojana que, según sus dueños, alcanza para que coman dos personas.

El Bodegón de Kike 2 El Bodegón Kike tiene una variada carta en su menú.

El Bodegón de Kike ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran carne a la olla, milanesas gigantes, pollo al horno y una buena carta de pastas.

El bodegón está ubicado sobre calle Bolívar al 834, dentro del turístico barrio de San Telmo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.