Joel Lucero marcó el gol del trunfo de Huracán Las Heras  ante Círculo Deportivo Otamendi.

Joel Lucero marcó el gol del trunfo de Huracán Las Heras  ante Círculo Deportivo Otamendi.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Huracán Las Heras logró un triunfazo ante Círculo Deportivo Otamendi sobre la hora con gol de Joel Lucero. El delantero marcó su segundo gol consecutivo, venía de anotarle un tanto a Estudiantes, en San Luis y lleva cuatro conquistas desde su llegada al club. El 9 se mostró muy contento tras la gran victoria del Globo.

La dupla integrada por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba ganaron los dos partidos que dirigieron.

Huracán Las Heras.
Huracán Las Heras logró un triunfazo sobre la hora y hubo fiesta en el estadio General San Martín.

Huracán Las Heras logró un triunfazo sobre la hora y hubo fiesta en el estadio General San Martín.

El delantero habló con Ovación tras el partido, y reconoció: "Estoy muy feliz por el gol que me tocó marcar y por el triunfo que pudimos conseguir cuando el partido estaba por terminar. Pude anotar nuevamente y poder darle una alegría a los hinchas. Se disfruta el doble poder ganar sobre la hora y poder lograr el segundo triunfo seguido".

El jugador que llegó proveniente de Estudiantes de San Luis opinó sobre la etapa que vive en el Globo al decir: "He encontrado mucha felicidad en este club, hay un gran grupo, hay mucho compañerismo, y es una locura la hinchada, hace mucho tiempo que no jugaba con tanto público, es muy lindo el aguante que nos hacen todos los partidos".

Joel Lucero y el partido entre Huracán Las Heras y el Atlético San Martín

El delantero Joel Lucero se refirió al choque que jugará Huracán Las Heras ante el Atlético San Martín, por la 6ta fecha de la Reválida, de visitante, en el choque entre equipos mendocinos. "Nosotros vamos a ir a ganar el partido, será un encuentro muy importante para nosotros, vamos a dejar todo para ganarlo", expresó.

Huracán Las Heras con la victoria ante Círculo Deportivo Otamendi, en calle Olascoaga alcanzó las 9 unidades y está a dos puntos del líder Atlético San Martín.

Joel Lucero Huracán Las heras.-
Joel Lucero marcó su segundo gol consecutivo en el Globo.

Joel Lucero marcó su segundo gol consecutivo en el Globo.

Embed - Joel Lucero mostró su emoción por darle el triunfo a Huracán Las Heras, ante Círculo Deportivo Otame

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas