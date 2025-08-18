El jugador que llegó proveniente de Estudiantes de San Luis opinó sobre la etapa que vive en el Globo al decir: "He encontrado mucha felicidad en este club, hay un gran grupo, hay mucho compañerismo, y es una locura la hinchada, hace mucho tiempo que no jugaba con tanto público, es muy lindo el aguante que nos hacen todos los partidos".

Joel Lucero y el partido entre Huracán Las Heras y el Atlético San Martín

El delantero Joel Lucero se refirió al choque que jugará Huracán Las Heras ante el Atlético San Martín, por la 6ta fecha de la Reválida, de visitante, en el choque entre equipos mendocinos. "Nosotros vamos a ir a ganar el partido, será un encuentro muy importante para nosotros, vamos a dejar todo para ganarlo", expresó.

Huracán Las Heras con la victoria ante Círculo Deportivo Otamendi, en calle Olascoaga alcanzó las 9 unidades y está a dos puntos del líder Atlético San Martín.

Joel Lucero Huracán Las heras.- Joel Lucero marcó su segundo gol consecutivo en el Globo. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO