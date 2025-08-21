Inicio Ovación Fútbol Conmebol
Violencia en la Copa Sudamericana: los comunicados de Conmebol, Independiente y la U de Chile

Conmebol publicó un comunicado respecto a los incidentes ocurridos en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Conmebol condenó los hechos de violencia.

Conmebol anunció a través de un comunicado que el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado y que la entidad está "recopilando datos y procesando información" para aplicar las sanciones correspondientes.

Como era de esperar, la entidad expresó "su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio".

independiente u de chile 2
Independiente y Universidad de Chile podrían ser sancionados por Conmebol.

Conmebol reveló que está "en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas", a la vez que adevierte que actuará "con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria".

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", dijo la entidad madre del fútbol sudamericano.

infantino 1

Finalmente, la Confederación reafirmó "su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol" a la vez que responsabiliza a Independiente al decir que "todos los clubes son responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse".

El comunicado de Independiente

Independiente emitió un comunicado este jueves al mediodía, varias horas después del bochorno ocurrido entre sus hinchas y los de la U de Chile, en el que "condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos".

La publicación indica que "los incidentes se iniciaron en el sector visitante" y que se produjeron "agresiones inaceptables por parte de grupos locales".

independiente comunicado

El club de Avellaneda reveló que "desde el primer momento el club activó los protocolos de seguridad y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas".

Independiente asume el compromiso de trabajar "incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado" a la vez que ratifica la "preocupación y el dolor por lo sucedido" y el compromiso de "cuidar a nuestra gente".

Por último el comunicado aclara que "el operativo cumplía en todo con la normativa vigente y las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo no alcanzó para contener la desmedida violencia".

La voz de la Universidad de Chile

En sus redes sociales la Unuiversidad de Chile notificó que "CONMEBOL anunció la cancelación del partido y el club está a la espera de la resolución".

Luego fue contundente al indicar: "En estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América".

u de chile 1

Finalmente reveló que el presidente Michael Clark se reunió con los responsables del Hospital Fiorito donde fueron atendidos 12 heridos, 8 fueron dados de alta y hay 4 hospitalizados, uno en terapia intensiva.

