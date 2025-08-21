Violencia en la Copa Sudamericana: los comunicados de Conmebol, Independiente y la U de Chile

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", dijo la entidad madre del fútbol sudamericano.

Finalmente, la Confederación reafirmó "su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol" a la vez que responsabiliza a Independiente al decir que "todos los clubes son responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse".

El comunicado de Independiente

Independiente emitió un comunicado este jueves al mediodía, varias horas después del bochorno ocurrido entre sus hinchas y los de la U de Chile, en el que "condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos".

La publicación indica que "los incidentes se iniciaron en el sector visitante" y que se produjeron "agresiones inaceptables por parte de grupos locales".

El club de Avellaneda reveló que "desde el primer momento el club activó los protocolos de seguridad y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas".

"Rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga".

Independiente asume el compromiso de trabajar "incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado" a la vez que ratifica la "preocupación y el dolor por lo sucedido" y el compromiso de "cuidar a nuestra gente".

Por último el comunicado aclara que "el operativo cumplía en todo con la normativa vigente y las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo no alcanzó para contener la desmedida violencia".

La voz de la Universidad de Chile

En sus redes sociales la Unuiversidad de Chile notificó que "CONMEBOL anunció la cancelación del partido y el club está a la espera de la resolución".

Luego fue contundente al indicar: "En estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América".

"Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos".

Finalmente reveló que el presidente Michael Clark se reunió con los responsables del Hospital Fiorito donde fueron atendidos 12 heridos, 8 fueron dados de alta y hay 4 hospitalizados, uno en terapia intensiva.