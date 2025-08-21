Inicio Sociedad Nevadas
Historia

Nevadas en Las Cuevas: la historia de un perro que disfruta del fuerte temporal en alta montaña

Lito Calabrese contó cómo avanzan las nevadas en Las Cuevas, y cómo funciona todo en medio del temporal. Su perro Obi es el que más disfruta de este tiempo

Soledad Segade
Obi tiene 6 años y desde chiquito disfruta correr los días de nevadas. Es amigo de todos en Las Cuevas.

Foto: Gentileza Lito Calabrese

El pronóstico de nevadas se cumple tal como estaba previsto con una nevada copiosa en Las Cuevas desde la noche del miércoles. Las personas que viven están comunicadas entre ellas para asegurarse que estén bien, además de tener contención de la Policía, Gendarmería y el Ejército. Además, está Obi, un perro que disfruta mucho de la nieve.

Su dueño es Lito Calabrese, quien maneja hace 24 años un tradicional restaurante de Las Cuevas, y que sabe como pocos lo que es vivir en medio de fuertes temporales que los dejan casi aislados de todo.

nevadas las cuevas alta montaña Obi 3
Obi es un perro de Las Cuevas que disfruta de las nevadas.

Contó que su perro Obi tiene 6 años, y disfruta muchísimo de la nieve: "Es feliz", expresó al mismo tiempo que compartió con Diario UNO un video de cómo el animal corre en medio de las nevadas y las fuertes ráfagas de viento.

Embed - Obi, el perro que disfruta de las nevadas en Las Cuevas

Y la duración de estas nevadas será motivo para tener contento a Obi, ya que según los diferentes servicios de meteorología que consulta Lito, el temporal podría terminar en la madrugada del sábado.

nevadas las cuevas alta montaña Obi 2
Lito aseguró que su perro, de 6 años, disfruta de las nevadas en la alta montaña.

"Se espera que esta noche de jueves entre otro temporal y el viernes dicen que va a ser grande la nevada. Calculan que va a haber una acumulación entre 50 o 70 centímetros de nieve", detalló Lito mientras Obi corre bajo los copos que caen sin parar.

Embed - Obi bajo la nieve en Las Cuevas

Las esperadas nevadas en la alta montaña

Lito Calabrese lleva más de 24 años en Las Cuevas, y sabe bien lo que es necesitar del turismo para trabajar: "Esperemos que estas nevadas traiga turismo que esta tan reticente", debido al poco movimiento que detectó este año.

Contó que mientras el temporal se desarrolla en Las Cuevas está junto a 5 colaboradores que se quedaron: "Los demás bajaron por el temporal. Tenemos provisión de gas, de electricidad, de combustible, tenemos kerosene y leña. Tenemos bastante para estos días".

nevadas las cuevas alta montaña 3

Pero no solo piensa en ellos, sino en las demás personas que viven o están en la alta montaña: "Toda la comunidad está bien, la vecina de enfrente está bien, ya hablé con ella, los chicos del hostel también y hay 20 personas de escuela de guía que vinieron a hacer sus practicas en nieve", detalló Lito.

nevadas las cuevas alta montaña Lito Calabrese
Lito Calabrese, preparado para resistir las nevadas en la alta montaña.

Además, explicó: "Siempre tenemos contacto con Mario Lucero que es el Comisario a cargo del Comité de Crisis de alta montaña, ya me llamó Gendarmería y Ejército para saber si estábamos bien o si necesitábamos algo. Vialidad Nacional también nos llamó por si había que hacer alguna evacuación. En ese sentido estamos bien cuidados".

En el siguiente video se ve cómo personal de Gendarmería Nacional llegó a Las Cuevas en un Hägglunds, un vehículo especial para transitar en la nieve:

Embed - Gendarmería Nacional llegó a Las Cuevas en un Hägglunds para transitar en la nieve

Con los años que lleva en la alta montaña, el dueño del restaurante Portal de Las Cuevas explicó: "Sabemos de todas estas inclemencias y cómo prepararnos a tiempo. Estamos conectados entre todos y nos avisan cuándo empieza, de qué intensidad va a ser, y cuánto va a durar el temporal".

También cuentan con tres servicios de meteorología que se usan en la alta montaña para conocer los vientos y las nevadas: "En este caso a mi me indica que durará hasta el sábado a la madrugada".

