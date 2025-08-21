Nevadas en Las Cuevas: la historia de un perro que disfruta del fuerte temporal en alta montaña

Embed - Obi, el perro que disfruta de las nevadas en Las Cuevas

Y la duración de estas nevadas será motivo para tener contento a Obi, ya que según los diferentes servicios de meteorología que consulta Lito, el temporal podría terminar en la madrugada del sábado.

nevadas las cuevas alta montaña Obi 2 Lito aseguró que su perro, de 6 años, disfruta de las nevadas en la alta montaña. Foto: Gentileza Lito Calabrese

"Se espera que esta noche de jueves entre otro temporal y el viernes dicen que va a ser grande la nevada. Calculan que va a haber una acumulación entre 50 o 70 centímetros de nieve", detalló Lito mientras Obi corre bajo los copos que caen sin parar.

Embed - Obi bajo la nieve en Las Cuevas

Las esperadas nevadas en la alta montaña

Lito Calabrese lleva más de 24 años en Las Cuevas, y sabe bien lo que es necesitar del turismo para trabajar: "Esperemos que estas nevadas traiga turismo que esta tan reticente", debido al poco movimiento que detectó este año.

Contó que mientras el temporal se desarrolla en Las Cuevas está junto a 5 colaboradores que se quedaron: "Los demás bajaron por el temporal. Tenemos provisión de gas, de electricidad, de combustible, tenemos kerosene y leña. Tenemos bastante para estos días".

nevadas las cuevas alta montaña 3

Pero no solo piensa en ellos, sino en las demás personas que viven o están en la alta montaña: "Toda la comunidad está bien, la vecina de enfrente está bien, ya hablé con ella, los chicos del hostel también y hay 20 personas de escuela de guía que vinieron a hacer sus practicas en nieve", detalló Lito.

nevadas las cuevas alta montaña Lito Calabrese Lito Calabrese, preparado para resistir las nevadas en la alta montaña. Foto: Gentileza Lito Calabrese

Además, explicó: "Siempre tenemos contacto con Mario Lucero que es el Comisario a cargo del Comité de Crisis de alta montaña, ya me llamó Gendarmería y Ejército para saber si estábamos bien o si necesitábamos algo. Vialidad Nacional también nos llamó por si había que hacer alguna evacuación. En ese sentido estamos bien cuidados".

En el siguiente video se ve cómo personal de Gendarmería Nacional llegó a Las Cuevas en un Hägglunds, un vehículo especial para transitar en la nieve:

Embed - Gendarmería Nacional llegó a Las Cuevas en un Hägglunds para transitar en la nieve

Con los años que lleva en la alta montaña, el dueño del restaurante Portal de Las Cuevas explicó: "Sabemos de todas estas inclemencias y cómo prepararnos a tiempo. Estamos conectados entre todos y nos avisan cuándo empieza, de qué intensidad va a ser, y cuánto va a durar el temporal".

También cuentan con tres servicios de meteorología que se usan en la alta montaña para conocer los vientos y las nevadas: "En este caso a mi me indica que durará hasta el sábado a la madrugada".