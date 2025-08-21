El centro de esquí más austral del mundo, en Tierra del Fuego, había arrancado el 27 de junio y ahora se asegura uno de los inviernos más largos de Sudamérica. “Las condiciones climáticas nos acompañaron desde el inicio de la temporada, permitiéndonos abrir el 27 de junio y ahora extender hasta octubre. Esto refleja nuestro compromiso con la calidad del servicio, inversión en infraestructura y con seguir posicionando a Ushuaia como destino de nieve líder en Sudamérica”, destacó Ricardo Peretó, gerente general de Cerro Castor.
Tierra del Fuego: Cerro Castor extiende la temporada hasta octubre
Cerro Castor, en Tierra del Fuego, anunció que sus pistas seguirán abiertas hasta el domingo 5 de octubre, gracias a un invierno que vino con buena nieve