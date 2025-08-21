Inicio Nieve Tierra del Fuego
Temporada 2025

Tierra del Fuego: Cerro Castor extiende la temporada hasta octubre

Cerro Castor, en Tierra del Fuego, anunció que sus pistas seguirán abiertas hasta el domingo 5 de octubre, gracias a un invierno que vino con buena nieve

Cerro Castor

El centro de esquí más austral del mundo, en Tierra del Fuego, había arrancado el 27 de junio y ahora se asegura uno de los inviernos más largos de Sudamérica. “Las condiciones climáticas nos acompañaron desde el inicio de la temporada, permitiéndonos abrir el 27 de junio y ahora extender hasta octubre. Esto refleja nuestro compromiso con la calidad del servicio, inversión en infraestructura y con seguir posicionando a Ushuaia como destino de nieve líder en Sudamérica”, destacó Ricardo Peretó, gerente general de Cerro Castor.

La montaña no solo estuvo con las pistas en un perfecto estado: también hubo eventos, propuestas gastronómicas y planes para toda la familia, lo que hizo que Cerro Castor siga firme como uno de los grandes motores del turismo invernal del país.

Con nieve arriba del promedio y nieve artificial sumando todo el tiempo, esquiadores y snowboarders encontraron condiciones ideales para deslizarse sin parar.

La buena noticia para los residentes es que el cerro lanzó los Flex Pass, pases flexibles que se pueden usar cualquier día de septiembre, sin necesidad de que sean consecutivos.

  • Flex Pass 4 días: adulto $310.500 | menor $217.300
  • Flex Pass 7 días: adulto $447.500 | menor $312.900

El pago se puede hacer en 1 cuota sin interés con Visa y MasterCard bancarias. Con Tarjeta Fueguina, además, hay hasta 6 cuotas sin interés y un 10 % de reintegro.

Los pases se consiguen en boleterías del cerro, en Ushuaia (Popper Outlet, San Martín 1134) y en Río Grande (Popper Store, San Martín 316).

Para quienes quieran estirar la temporada, Castor también lanzó el Pack Castor, un beneficio especial del 29 de septiembre al 5 de octubre, con 20 % de descuento en pases y equipos de esquí.

