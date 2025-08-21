Tierra del Fuego: Cerro Castor extiende la temporada hasta octubre

La buena noticia para los residentes es que el cerro lanzó los Flex Pass, pases flexibles que se pueden usar cualquier día de septiembre, sin necesidad de que sean consecutivos.

Flex Pass 4 días : adulto $310.500 | menor $217.300

: adulto $310.500 | menor $217.300 Flex Pass 7 días: adulto $447.500 | menor $312.900

El pago se puede hacer en 1 cuota sin interés con Visa y MasterCard bancarias. Con Tarjeta Fueguina, además, hay hasta 6 cuotas sin interés y un 10 % de reintegro.

Los pases se consiguen en boleterías del cerro, en Ushuaia (Popper Outlet, San Martín 1134) y en Río Grande (Popper Store, San Martín 316).

Para quienes quieran estirar la temporada, Castor también lanzó el Pack Castor, un beneficio especial del 29 de septiembre al 5 de octubre, con 20 % de descuento en pases y equipos de esquí.