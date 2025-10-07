Lindsey Vonn entrena en Chile con la mira puesta en Milán-Cortina 2026

Corralco, con sus pistas anchas, nieve constante y sus vistas, se convirtió en uno de los centros de entrenamiento preferidos por equipos nacionales del hemisferio norte. Este año, tras un arranque de temporada más bien seco, septiembre trajo las nevadas que los atletas esperaban para cerrar su preparación. Allí, Vonn está completando intensas jornadas sobre la pista, sumando confianza y horas de entrenamiento antes del arranque de la Copa del Mundo.

Su presencia en el país trasandino también refleja el rol que ganaron los centros de esquí sudamericanos en el calendario internacional. Durante los meses de invierno austral, equipos de Estados Unidos, Europa y Asia viajan a la región en busca de buenas condiciones para entrenar sin interrupciones, y destinos como Corralco, Cerro Castor, La Parva, entre otros, se consolidan cada vez más como puntos estratégicos de pretemporada.

Su regreso a los Juegos Olímpicos sería histórico. No solo por la edad, sino porque representaría la culminación de una carrera que, pese a las lesiones y los retiros, está marcada por la pasión y la resiliencia.

Y mientras que en el hemisferio sur el invierno se despide, la campeona vuelve a escribir su historia, demostrando que la pasión por la nieve no entiende de edad, límites ni retiros definitivos.