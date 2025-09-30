Inicio Judiciales rugbiers
Proceso de extradición

Los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual en Chile quedaron presos en la cárcel federal

Los rugbiers Enzo Falaschi y Matías Morales fueron reclamados por la Justicia de Chile, donde los denunciaron por abuso sexual

José Luis Verderico
Los rugbiers mendocinos Matías Morales y Enzo Falaschi están presos en Mendoza y son reclamados por la Justicia chilena.

Los 2 rugbiers mendocinos denunciados en Chile y bajo proceso penal por el delito de abuso sexual siguen presos en Mendoza y fueron llevados a la cárcel federal de Campo Cacheuta.

Mientras, la Justicia Federal de Mendoza avanza en el proceso de extradición iniciado por la Justicia penal del país trasandino.

Enzo Falaschi y Matías Morales habían sido detenidos y alojados en Unidad Carcelaria 32 a comienzos de septiembre por orden del juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, a cargo interinamente del Juzgado Federal 1 de Mendoza. Fue a pedido de la Justicia chilena, que reclamó la extradición de los deportistas para juzgarlos en ese país.

Los rugbiers mendocinos y la extradición a Chile

En los Tribunales Federales de Mendoza avanza el proceso judicial que determinará, luego de un juicio breve, si los rugbiers mendocinos deben o no ser extraditados a Chile, donde fueron acusados de cometer el delito de abuso sexual en perjuicio de una mujer.

Los rugbiers Enzo Falaschi y Matías Morales vivieron en Chile, donde jugaron por contrato para un equipo del país trasandino.

Regresaron a Mendoza tras haber finalizado su participación profesional y contractual y más tarde fueron acusados por una mujer, que los señaló, junto con otro hombre -de nacionalidad chilena- como responsables de haber abusado sexualmente de ella.

Los hechos denunciados en Chile habrían ocurrido en 2023 pero las primeras noticias de la investigación llegaron a Mendoza en agosto último, cuando la Justicia chilena pidió la detención y extradición de los deportistas mendocinos.

El antecedente de uno de los rugbiers detenidos

El rugbier Enzo Falaschi enfrentó, en 2016, en Mendoza, un proceso por abuso sexual junto con otros 4 compañeros, tras haber sido denunciados por una joven de 24 años en Chacras de Coria.

Al final del proceso penal por hechos en una fiesta privada, Falaschi y los demás acusados fueron sobreseídos por la Justicia Penal a instancias de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

Falta de pruebas, se argumentó en el escrito judicial que determinó la liberación de todos los denunciados.

