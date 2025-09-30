Los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual en Chile quedaron presos en la cárcel federal

Juez Leopoldo Rago Gallo La detención de los rugbiers mendocinos fue ordenada por juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, a cargo del Juzgado Federal 1 de Mendoza interinamente.

Los rugbiers mendocinos y la extradición a Chile

En los Tribunales Federales de Mendoza avanza el proceso judicial que determinará, luego de un juicio breve, si los rugbiers mendocinos deben o no ser extraditados a Chile, donde fueron acusados de cometer el delito de abuso sexual en perjuicio de una mujer.

Los rugbiers Enzo Falaschi y Matías Morales vivieron en Chile, donde jugaron por contrato para un equipo del país trasandino.

Regresaron a Mendoza tras haber finalizado su participación profesional y contractual y más tarde fueron acusados por una mujer, que los señaló, junto con otro hombre -de nacionalidad chilena- como responsables de haber abusado sexualmente de ella.

Los hechos denunciados en Chile habrían ocurrido en 2023 pero las primeras noticias de la investigación llegaron a Mendoza en agosto último, cuando la Justicia chilena pidió la detención y extradición de los deportistas mendocinos.

El antecedente de uno de los rugbiers detenidos

El rugbier Enzo Falaschi enfrentó, en 2016, en Mendoza, un proceso por abuso sexual junto con otros 4 compañeros, tras haber sido denunciados por una joven de 24 años en Chacras de Coria.

Al final del proceso penal por hechos en una fiesta privada, Falaschi y los demás acusados fueron sobreseídos por la Justicia Penal a instancias de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

Falta de pruebas, se argumentó en el escrito judicial que determinó la liberación de todos los denunciados.