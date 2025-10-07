Esquí: Ikon Pass lanza descuentos de hasta el 50% para amigos y familia

Durante un tiempo limitado, del 9 al 30 de octubre de 2025, quienes tengan el pase podrán compartir y canjear online estos tickets con descuento, que luego podrán usarse durante toda la temporada. Los Ikon Pass incluyen 12 descuentos Friends & Family sin fechas bloqueadas, mientras que los Ikon Base Pass ofrecen 10 tickets con algunas fechas restringidas.
"La nieve ya está cayendo en las montañas y los días de apertura están a la vuelta de la esquina, lo que hace que este sea el momento ideal para invitar a tu grupo con hasta la mitad de descuento en los pases diarios, y planear los días en la montaña para el invierno 25/26", dijo Matt Bowers, vicepresidente de marketing de Alterra Mountain Company. "Los descuentos Friends & Family del Ikon Pass son una forma ideal de compartir la alegría este invierno".
Los destinos participantes incluyen Steamboat, Winter Park Resort, Palisades Tahoe, Stratton, Snowshoe, Mammoth Mountain, June Mountain, Crystal Mountain, Blue Mountain, Big Bear Mountain Resort, Sugarbush, Deer Valley Resort, Solitude Mountain Resort, Schweitzer, Arapahoe Basin, Copper Mountain, Eldora, Killington-Pico, Mt. Bachelor, Brighton, Snowbird y Alyeska.
Según el comunicado, los descuentos Friends & Family pueden compartirse y canjearse online dentro del período mencionado y usarse durante toda la temporada. Cada titular del Ikon Pass podrá ofrecer hasta 12 descuentos, mientras que los del Ikon Base Pass contarán con 10.
Los precios del Ikon Pass 2025/26 luego aumentarán para la temporada, y la última oportunidad para conseguir las tarifas más bajas será el 9 de octubre.