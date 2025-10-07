Esquí: Ikon Pass lanza descuentos de hasta el 50% para amigos y familia

Durante un tiempo limitado, del 9 al 30 de octubre de 2025, quienes tengan el pase podrán compartir y canjear online estos tickets con descuento, que luego podrán usarse durante toda la temporada. Los Ikon Pass incluyen 12 descuentos Friends & Family sin fechas bloqueadas, mientras que los Ikon Base Pass ofrecen 10 tickets con algunas fechas restringidas.

BeFunky-collage (40)

"La nieve ya está cayendo en las montañas y los días de apertura están a la vuelta de la esquina, lo que hace que este sea el momento ideal para invitar a tu grupo con hasta la mitad de descuento en los pases diarios, y planear los días en la montaña para el invierno 25/26", dijo Matt Bowers, vicepresidente de marketing de Alterra Mountain Company. "Los descuentos Friends & Family del Ikon Pass son una forma ideal de compartir la alegría este invierno".