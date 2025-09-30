Bariloche: Catedral cerró la temporada con más de 90 días de nieve

BeFunky-collage (36)

Más allá de la nieve, la temporada generó movimiento en Bariloche, con cientos de empleos y más actividad para el comercio local. Los clubes y escuelas de esquí también tuvieron un papel importante en la formación de los más chicos y en la promoción del deporte invernal.

Herrero valoró el trabajo conjunto entre la concesionaria y el Municipio, aunque el desafío a futuro será sostener este nivel de inversión y sumar mejoras en accesibilidad y servicios para que la experiencia esté a la altura de lo que la montaña promete.

Con el cierre de la temporada, Catedral muestra un año sólido y ya apunta a seguir creciendo en tecnología y servicios, en un contexto en el que la competencia con otros centros de la región está cada vez más ajustada.