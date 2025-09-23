Milano-Cortina 2026: el COI aclaró el futuro de Rusia en la cita olímpica

El ministro de Deportes ruso y presidente del Comité Olímpico Ruso (ROC), Mikhail Degtyarev, respondió tras conocerse la noticia: “La declaración del Comité Ejecutivo del COI de que no se moverá de su enfoque anterior respecto a la participación de atletas neutrales en los Juegos de 2026 era esperada. Hasta que los derechos del ROC no sean plenamente restaurados, no se podrán tomar otras decisiones”.

Por su parte, el director de operaciones del COI para los Juegos, Pierre Ducrey, remarcó que la llave para que los atletas rusos y bielorrusos puedan clasificar está en manos de las federaciones internacionales: “Estamos trabajando con las federaciones internacionales para entender, con la decisión que tomamos hoy, cuál es la vía más rápida para que un número de atletas todavía pueda clasificar para los Juegos. Algunas de las federaciones… no abrieron la puerta ellas mismas a la participación de los atletas AIN”.

Eso sí, los llamados AIN (Atletas independientes neutrales) no estarán en el desfile de delegaciones de la ceremonia inaugural, aunque se les dará un espacio para vivir el momento. En caso de subirse al podio, no sonará ningún himno nacional: se usará el himno olímpico y flameará la bandera neutral.

No es la primera vez que Rusia queda afuera de los Juegos con su bandera. En PyeongChang 2018, tras el escándalo de dopaje, los atletas que fueron parte de la cita olímpica tuvieron que competir bajo un esquema casi idéntico: uniformes neutrales y sin representación oficial.

Mientras tanto, el ROC presiona para recuperar su estatus. Degtyarev dejó en claro: “El trabajo de la comisión legal del COI sobre la restitución del estatus del ROC está en curso, y no se tomó ninguna decisión final en la reunión del Comité Ejecutivo. Buscaremos aclaraciones del COI sobre este tema en un futuro próximo”.