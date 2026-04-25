Inglaterra, obligada a usar modernos aviones caza por una amenaza rusa

El vuelo de patrulla ocurrió cerca de las dos de la mañana, tras registrarse explosiones en la localidad ucraniana de Reni. Los radares terrestres siguieron la trayectoria de varios drones que volaban a baja altura cerca del territorio soberano. En ese contexto, los pilotos de Inglaterra establecieron contacto visual y electrónico con las amenazas, manteniendo una postura estrictamente defensiva. El Ministerio de Defensa rumano aclaró que las naves británicas operaron bajo reglas de compromiso muy precisas y coordinadas.

La intervención de los aviones Typhoon evitó en todo momento ingresar al espacio aéreo de Ucrania. Las fuentes oficiales descartaron versiones sobre derribos dentro de tierras ucranianas por parte de fuerzas occidentales. Semejante acción significaría un cambio profundo en la naturaleza de la guerra actual. El control se mantuvo dentro de los parámetros de vigilancia y disuasión para proteger a las naciones del este europeo que integran la coalición defensiva.

Poco después de que los cazas despegaran, residentes de la ciudad de Galai informaron sobre la caída de un objeto en las afueras del núcleo urbano. Los restos encontrados sugieren que algunos dispositivos de Rusia cayeron cerca de áreas pobladas rumanas.