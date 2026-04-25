El despliegue militar en el este de Europa vivió un momento de tensión cuando Inglaterra activó sus protocolos de defensa aérea. Dos aviones Typhoon de la Real Fuerza Aérea despegaron desde una base en Rumania durante la madrugada del sábado. La misión respondió a la presencia de drones vinculados a la guerra que se desarrolla en territorio ucraniano. El objetivo principal fue custodiar los límites del espacio soberano de la alianza ante posibles incursiones de Rusia.
Inglaterra, obligada a usar modernos aviones caza por una amenaza rusa
Cazas de Inglaterra despegaron en Rumania para vigilar drones cerca del espacio aliado, evitando un enfrentamiento directo con las fuerzas de Moscú
Las autoridades rumanas confirmaron que los dispositivos de radar detectaron objetivos que se aproximaban a la zona fronteriza. La respuesta británica buscó asegurar la integridad del territorio aliado sin llegar al uso de la fuerza. Aunque los pilotos contaron con permiso para disparar, los proyectiles no cruzaron la frontera hacia el país vecino. Este tipo de operaciones refleja la vigilancia constante que mantiene la OTAN en la región para evitar incidentes mayores.
Inglaterra, alerta
El vuelo de patrulla ocurrió cerca de las dos de la mañana, tras registrarse explosiones en la localidad ucraniana de Reni. Los radares terrestres siguieron la trayectoria de varios drones que volaban a baja altura cerca del territorio soberano. En ese contexto, los pilotos de Inglaterra establecieron contacto visual y electrónico con las amenazas, manteniendo una postura estrictamente defensiva. El Ministerio de Defensa rumano aclaró que las naves británicas operaron bajo reglas de compromiso muy precisas y coordinadas.
La intervención de los aviones Typhoon evitó en todo momento ingresar al espacio aéreo de Ucrania. Las fuentes oficiales descartaron versiones sobre derribos dentro de tierras ucranianas por parte de fuerzas occidentales. Semejante acción significaría un cambio profundo en la naturaleza de la guerra actual. El control se mantuvo dentro de los parámetros de vigilancia y disuasión para proteger a las naciones del este europeo que integran la coalición defensiva.
Poco después de que los cazas despegaran, residentes de la ciudad de Galai informaron sobre la caída de un objeto en las afueras del núcleo urbano. Los restos encontrados sugieren que algunos dispositivos de Rusia cayeron cerca de áreas pobladas rumanas.