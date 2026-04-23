Bebé de dos meses fue asesinada por "pitbulls de bolsillo": "Su vida fue muy corta"

El funeral de la pequeña Maggie-May tendrá lugar en la iglesia de San Pedro el próximo primero de mayo. Los allegados pidieron a los asistentes que usen prendas de color rosa en lugar de vestimentas oscuras para honrar su memoria. "Ella ya sabía lo que le gustaba y se aseguraba de que todos supiéramos lo que no", recordaron sus seres queridos en un mensaje público. Las donaciones recibidas durante la ceremonia irán destinadas a la unidad de cuidados para bebés del hospital RVI.

La comunidad depositó flores y peluches frente a la casa donde ocurrió la tragedia en señal de duelo. Cada recuerdo dejado en la calle resalta la tristeza por la pérdida de la niña a manos del perro. Los padres aseguraron que el recuerdo de la menor vivirá en cada sonrisa y en la familia que la "adorará por una eternidad". El caso permanece bajo supervisión forense mientras avanzan las pericias legales sobre el pitbull involucrado.

Crónica de la tragedia que entristece a Inglaterra

policía inglaterra Oficiales de la policía de Inglaterra custodian la entrada de la vivienda tras el trágico suceso que terminó con la vida de una menor de apenas trece semanas de edad

Las autoridades locales informaron que dos canes estuvieron presentes durante el ataque en la propiedad. La policía de Cleveland abatió a uno de ellos en el sitio, mientras que el segundo animal quedó bajo custodia para su posterior sacrificio. Aunque los testigos mencionaron la presencia de un pitbull, los oficiales aclararon que los perros no formaban parte de las razas prohibidas. La investigación incluyó tres arrestos, entre ellos el de una mujer por presunta negligencia infantil y dos hombres por no controlar a los animales.

Ninguno de los sospechosos mantiene un vínculo directo con los padres de la menor fallecida. Los tres individuos recuperaron la libertad mediante el pago de fianza mientras continúa el proceso judicial en Inglaterra. El reporte oficial indicó que la identificación del cuerpo ocurrió dos días después del incidente por parte de la abuela. Los peritos trabajan todavía para determinar cuál de los animales causó las heridas fatales, dado que ambos ejemplares de pitbull poseían características similares.