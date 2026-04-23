Bebé de dos meses fue asesinada por "pitbulls de bolsillo": "Su vida fue muy corta"

Maggie-May Ann Moody perdió la vida tras sufrir lesiones graves causadas por un perro en una vivienda de Redcar. La niña tenía apenas trece semanas cuando ocurrió el incidente que conmovió a toda Inglaterra. Sus parientes decidieron publicar un tierno tributo donde destacaron que la pequeña "trajo luz incluso a los días más lluviosos". El texto familiar describió a la menor como el corazón del hogar y lamentó que su tiempo en este mundo resultó demasiado breve.
El suceso ocurrió el pasado 9 de abril, solo un día antes de que la bebé cumpliera sus tres meses de vida. Los médicos del hospital James Cook en Middlesbrough confirmaron el deceso debido a una herida en la cabeza. Según los testimonios de los vecinos de la zona, los animales involucrados eran del tipo pitbull de bolsillo. Estos ejemplares pertenecen a una variante de menor tamaño dentro de las razas pitbull. Los padres afirmaron con dolor: "Su vida fue muy corta, pero llenó cada momento con amor".
Recuerdo familiar para una bebé querida
El funeral de la pequeña Maggie-May tendrá lugar en la iglesia de San Pedro el próximo primero de mayo. Los allegados pidieron a los asistentes que usen prendas de color rosa en lugar de vestimentas oscuras para honrar su memoria. "Ella ya sabía lo que le gustaba y se aseguraba de que todos supiéramos lo que no", recordaron sus seres queridos en un mensaje público. Las donaciones recibidas durante la ceremonia irán destinadas a la unidad de cuidados para bebés del hospital RVI.
La comunidad depositó flores y peluches frente a la casa donde ocurrió la tragedia en señal de duelo. Cada recuerdo dejado en la calle resalta la tristeza por la pérdida de la niña a manos del perro. Los padres aseguraron que el recuerdo de la menor vivirá en cada sonrisa y en la familia que la "adorará por una eternidad". El caso permanece bajo supervisión forense mientras avanzan las pericias legales sobre el pitbull involucrado.
Crónica de la tragedia que entristece a Inglaterra
Las autoridades locales informaron que dos canes estuvieron presentes durante el ataque en la propiedad. La policía de Cleveland abatió a uno de ellos en el sitio, mientras que el segundo animal quedó bajo custodia para su posterior sacrificio. Aunque los testigos mencionaron la presencia de un pitbull, los oficiales aclararon que los perros no formaban parte de las razas prohibidas. La investigación incluyó tres arrestos, entre ellos el de una mujer por presunta negligencia infantil y dos hombres por no controlar a los animales.
Ninguno de los sospechosos mantiene un vínculo directo con los padres de la menor fallecida. Los tres individuos recuperaron la libertad mediante el pago de fianza mientras continúa el proceso judicial en Inglaterra. El reporte oficial indicó que la identificación del cuerpo ocurrió dos días después del incidente por parte de la abuela. Los peritos trabajan todavía para determinar cuál de los animales causó las heridas fatales, dado que ambos ejemplares de pitbull poseían características similares.