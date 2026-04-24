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Triste historia

Eutanasia: perdió a su hijo y viajó a Suiza a terminar con su vida

Una madre británica de 56 años decidió pedir una eutanasia en una clínica europea tras el fallecimiento de Marcus

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Wendy Duffy, de 56 años, organizó su traslado a Suiza con absoluta determinación tras concluir que ninguna terapia lograba mitigar su angustia por la muerte de su descendiente. Antes de partir hacia la clínica Pegasos, la mujer dejó instrucciones precisas sobre su destino final y expresó que realizaría el procedimiento con una sonrisa, convencida de que era el único camino para encontrar paz.

Wendy Duffy, de 56 años, organizó su traslado a Suiza con absoluta determinación tras concluir que ninguna terapia lograba mitigar su angustia por la muerte de su descendiente. Antes de partir hacia la clínica Pegasos, la mujer dejó instrucciones precisas sobre su destino final y expresó que realizaría el procedimiento con una sonrisa, convencida de que era el único camino para encontrar paz.

La eutanasia vuelve al centro del debate público tras conocerse el caso de Wendy Duffy. Esta mujer de 56 años tomó la determinación de finalizar su existencia en una clínica especializada. El motivo principal radica en la imposibilidad de superar el fallecimiento de su único hijo, Marcus, quien murió hace cuatro años. A pesar de no padecer una enfermedad física terminal, la clínica aceptó su solicitud basada en su sufrimiento psicológico crónico.

El viaje hacia Suiza representó el cierre de un proceso que duró más de un año. Durante ese tiempo, la mujer completó trámites, evaluaciones psiquiátricas y envió su historial médico completo. El costo del procedimiento alcanzó las 10.000 libras esterlinas. La clínica Pegasos, ubicada en territorio suizo, aprobó el caso al considerar que su angustia era severa, duradera y resistente a cualquier tipo de tratamiento convencional.

Determinación firme

hijo
Marcus, el &uacute;nico hijo de Wendy, falleci&oacute; hace cuatro a&ntilde;os, un hecho que marc&oacute; el inicio del profundo duelo de su madre y su posterior decisi&oacute;n de buscar la eutanasia en el extranjero. La mujer sostuvo que su vida perdi&oacute; todo sentido tras esta p&eacute;rdida, describiendo su realidad cotidiana como una existencia vac&iacute;a y cargada de dolor emocional.

Marcus, el único hijo de Wendy, falleció hace cuatro años, un hecho que marcó el inicio del profundo duelo de su madre y su posterior decisión de buscar la eutanasia en el extranjero. La mujer sostuvo que su vida perdió todo sentido tras esta pérdida, describiendo su realidad cotidiana como una existencia vacía y cargada de dolor emocional.

La madre declaró en entrevistas previas que su existencia era una agonía constante. "No me importa nada más. Existo, pero no vivo. Cuando Marcus murió, yo también morí por dentro", afirmó con contundencia. Esta voluntad inquebrantable la llevó a preparar cada detalle de su partida, desde las cartas de despedida para sus familiares hasta la ropa que utilizaría en su lecho de muerte.

Para este último momento, eligió vestir una camiseta que perteneció a su hijo y que todavía conservaba su aroma. Los expertos evaluaron su salud mental mediante correos y mensajería digital antes de dar el visto bueno final. La mujer manifestó que no cambiaría de opinión y pidió a sus allegados que se sintieran felices por ella, bajo la premisa de que se trataba de su propia elección.

Por qué Suiza lo permite

madre inglaterra
La decisi&oacute;n de acceder a la muerte asistida en Suiza requiri&oacute; que la mujer superara un estricto proceso de evaluaci&oacute;n m&eacute;dica y psiqui&aacute;trica que se extendi&oacute; por m&aacute;s de un a&ntilde;o. A diferencia de las leyes vigentes en su pa&iacute;s natal, el sistema suizo permiti&oacute; su solicitud al reconocer que el sufrimiento psicol&oacute;gico que padec&iacute;a tras perder a su hijo era irreversible y severo.

La decisión de acceder a la muerte asistida en Suiza requirió que la mujer superara un estricto proceso de evaluación médica y psiquiátrica que se extendió por más de un año. A diferencia de las leyes vigentes en su país natal, el sistema suizo permitió su solicitud al reconocer que el sufrimiento psicológico que padecía tras perder a su hijo era irreversible y severo.

El país de Suiza cuenta con regulaciones que permiten este tipo de prácticas, aunque no todas las instituciones aceptan casos psiquiátricos. La clínica donde acudió la mujer es una de las pocas que admite pacientes sin enfermedades físicas, siempre que cumplan requisitos rigurosos. En contraste, las leyes de su país de origen prohibirían un caso similar, ya que allí solo se contempla para enfermos terminales con pocos meses de vida.

Los restos de la mujer volverán a su hogar tras la cremación. Su deseo final consiste en que sus cenizas descansen cerca del banco dedicado a la memoria de su descendiente. Al llegar al centro médico, la madre contactó a sus hermanos para informarles sobre el momento definitivo. "Mi única estipulación es que las ventanas estén abiertas para que mi espíritu sea libre", expresó antes de concretar su plan en la nación de Suiza.

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