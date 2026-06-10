El poder del olfato: cómo la nariz conecta con el cerebro y modula nuestras emociones

Cómo viajan los olores dentro del cerebro emocional

Cada vez que respiramos, moléculas volátiles entran por la nariz y activan receptores específicos en las neuronas olfativas. Esa información viaja al bulbo olfativo, donde se transforma en señales eléctricas. A diferencia de otros sentidos, el olfato no pasa por el tálamo: va directo al sistema límbico, el núcleo del cerebro emocional. Allí se conecta con:

La amígdala , que procesa emociones.

, que procesa emociones. El hipocampo, que gestiona la memoria.

Por eso un aroma puede transportarnos a un momento preciso de nuestra vida. Es el llamado efecto proustiano: un olor que no solo reconocemos, sino que nos hace revivir una escena completa, con su carga emocional intacta.

Los olores de la infancia: los que más marcan nuestras emociones

Los olores que experimentamos en la niñez suelen quedar grabados con más fuerza porque se integran en una etapa de alta plasticidad cerebral.

Según un estudio publicado en Science, las personas pueden detectar millones de olores. No se trata de una sola molécula, sino de combinaciones y concentraciones que generan “tonalidades” olfativas, igual que ocurre con los colores.

Que un olor nos guste o no depende de nuestra cultura, historia personal y experiencias. Sin embargo, ciertos aromas —como los putrefactos— activan sistemas de alerta evolutivos que el cerebro conserva para protegernos.

Nariz y salud mental: una conexión directa con las emociones

El olfato tiene una vía privilegiada hacia el cerebro emocional, lo que lo convierte en un modulador natural del bienestar psicológico. En personas con enfermedades neurodegenerativas, ciertos aromas pueden activar recuerdos y emociones que parecían inaccesibles.

LópezMascaraque cuenta que, en talleres con adultos mayores, basta con presentar un aroma para que comiencen a relatar historias y escenas de su vida.

El problema, dice la experta, es que nadie nos enseña a oler. No tenemos un vocabulario amplio para describir aromas y solemos subestimar este sentido, pese a su enorme impacto emocional.

tocarse la nariz El olfato tiene una vía privilegiada hacia el cerebro emocional, lo que lo convierte en un modulador natural del bienestar psicológico.

Aromaterapia: por qué funciona para algunos y no para otros

La aromaterapia no es una medicina, pero sí puede generar bienestar. Un aroma como la lavanda puede relajar a una persona y no provocar nada en otra. Todo depende de la historia emocional, cultural y genética de cada uno: existen 400 genes dedicados al olfato, lo que explica la enorme variabilidad en cómo percibimos los olores.

Cuando se pierde el olfato, la vida cambia de color

Perder el olfato de forma brusca —por un accidente, una operación o una enfermedad— transforma la experiencia cotidiana. “Es como pasar de vivir en color a vivir en blanco y negro”, describe LópezMascaraque. El mundo pierde matices emocionales y sensoriales.

El futuro del olfato: narices electrónicas y diagnóstico por aroma

El olfato tiene un potencial científico enorme. La investigadora destaca el avance del olfato digital, un campo que busca crear sensores capaces de detectar enfermedades a través del olor, igual que lo hacen algunos perros entrenados.

La idea es desarrollar una “nariz electrónica” que pueda identificar patologías, alérgenos o incluso gluten en alimentos con solo acercarla. Un puente entre biología, tecnología y salud.

El olfato no es un sentido menor: es un puente directo entre la nariz, el cerebro y nuestras emociones. Nos conecta con recuerdos, modula el estado de ánimo y abre nuevas posibilidades para la salud y la ciencia. Reivindicarlo es recuperar una parte esencial de nuestra experiencia humana.