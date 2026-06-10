El poder del olfato: cómo la nariz conecta con el cerebro y modula nuestras emociones

Aunque solemos subestimarlo, el olfato es uno de los sentidos más influyentes en nuestro bienestar. La nariz es una vía directa hacia el cerebro emocional, capaz de activar recuerdos, regular el estado de ánimo y despertar sensaciones profundas. La ciencia demuestra que este sentido, lejos de ser menor, es una herramienta poderosa para comprender nuestras emociones.
La nariz: la única puerta externa hacia neuronas que se regeneran
Según informa EFE, en la parte superior de la nariz se encuentra el epitelio olfativo, donde viven cientos de miles de neuronas expuestas al exterior. Laura LópezMascaraque, investigadora del Centro de Neurociencias Cajal (CSIC), explica que estas neuronas tienen una característica única: se regeneran cada 40 a 60 días.
A diferencia de otras células nerviosas, pueden renovarse incluso en edades avanzadas, lo que permite entrenar el olfato y mejorar su sensibilidad. Por eso perfumistas y enólogos mantienen una paleta olfativa extraordinaria durante décadas.
Cómo viajan los olores dentro del cerebro emocional
Cada vez que respiramos, moléculas volátiles entran por la nariz y activan receptores específicos en las neuronas olfativas. Esa información viaja al bulbo olfativo, donde se transforma en señales eléctricas. A diferencia de otros sentidos, el olfato no pasa por el tálamo: va directo al sistema límbico, el núcleo del cerebro emocional. Allí se conecta con:
- La amígdala, que procesa emociones.
- El hipocampo, que gestiona la memoria.
Por eso un aroma puede transportarnos a un momento preciso de nuestra vida. Es el llamado efecto proustiano: un olor que no solo reconocemos, sino que nos hace revivir una escena completa, con su carga emocional intacta.
Los olores de la infancia: los que más marcan nuestras emociones
Los olores que experimentamos en la niñez suelen quedar grabados con más fuerza porque se integran en una etapa de alta plasticidad cerebral.
Según un estudio publicado en Science, las personas pueden detectar millones de olores. No se trata de una sola molécula, sino de combinaciones y concentraciones que generan “tonalidades” olfativas, igual que ocurre con los colores.
Que un olor nos guste o no depende de nuestra cultura, historia personal y experiencias. Sin embargo, ciertos aromas —como los putrefactos— activan sistemas de alerta evolutivos que el cerebro conserva para protegernos.
Nariz y salud mental: una conexión directa con las emociones
El olfato tiene una vía privilegiada hacia el cerebro emocional, lo que lo convierte en un modulador natural del bienestar psicológico. En personas con enfermedades neurodegenerativas, ciertos aromas pueden activar recuerdos y emociones que parecían inaccesibles.
LópezMascaraque cuenta que, en talleres con adultos mayores, basta con presentar un aroma para que comiencen a relatar historias y escenas de su vida.
El problema, dice la experta, es que nadie nos enseña a oler. No tenemos un vocabulario amplio para describir aromas y solemos subestimar este sentido, pese a su enorme impacto emocional.
Aromaterapia: por qué funciona para algunos y no para otros
La aromaterapia no es una medicina, pero sí puede generar bienestar. Un aroma como la lavanda puede relajar a una persona y no provocar nada en otra. Todo depende de la historia emocional, cultural y genética de cada uno: existen 400 genes dedicados al olfato, lo que explica la enorme variabilidad en cómo percibimos los olores.
Cuando se pierde el olfato, la vida cambia de color
Perder el olfato de forma brusca —por un accidente, una operación o una enfermedad— transforma la experiencia cotidiana. “Es como pasar de vivir en color a vivir en blanco y negro”, describe LópezMascaraque. El mundo pierde matices emocionales y sensoriales.
El futuro del olfato: narices electrónicas y diagnóstico por aroma
El olfato tiene un potencial científico enorme. La investigadora destaca el avance del olfato digital, un campo que busca crear sensores capaces de detectar enfermedades a través del olor, igual que lo hacen algunos perros entrenados.
La idea es desarrollar una “nariz electrónica” que pueda identificar patologías, alérgenos o incluso gluten en alimentos con solo acercarla. Un puente entre biología, tecnología y salud.
El olfato no es un sentido menor: es un puente directo entre la nariz, el cerebro y nuestras emociones. Nos conecta con recuerdos, modula el estado de ánimo y abre nuevas posibilidades para la salud y la ciencia. Reivindicarlo es recuperar una parte esencial de nuestra experiencia humana.