El gobierno de Milei presentó una denuncia penal por cantos antisemitas de unos alumnos

“Hoy quemamos judíos”, se escucha cantar a los egresados en el video que se difundió en la red social X y en el cual se ve a quien sería un coordinador de la empresa Baxter arengando el cántico antisemita.

La denuncia quedó a cargo por sorteo del juez federal Sebastián Ramos, según informaron fuentes judiciales y la investigación es por supuesta “instigación a cometer delito” en base a la ley 23592, artículo 3.

Esta norma prevé que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.

“En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”, agrega.

Al viralizarse el video de los cánticos antisemitas, el presidente Javier Milei posteó en su cuenta de X el comentario: “Repudiable. Fin”.

Captura Javier Milei sobre los cánticos antisemitas

Varios funcionarios del Gabinete se sumaron rápidamente al repudio, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Defensa, Luis Petri; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La reacción del colegio y el contacto con la DAIA

Tras la viralización de las imágenes, la Escuela Humanos emitió un comunicado en el que repudió “enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos”. La institución también se desligó de la empresa de viajes y su personal, declarando: “repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”.

El colegio afirmó que “los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”. Además, anunció que se adoptarían “las medidas correspondientes” y, en una comunicación posterior, informó que se puso en contacto con la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) para emprender “trabajos de capacitación y revisión de lo sucedido”.

Fuentes: Noticias Argentinas, A24.com y Red X.