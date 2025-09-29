Javier Milei sigue con la gira electoral por las provincias y se pone la campaña al hombro

javier milei la libertad avanza elecciones 2025

Milei, además, se mostrará estratégicamente en ciudades de peso de la provincia de Buenos Aires como en Mar del Plata, con la idea de dar reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar “la épica” y reconstruir el perfil que lo llevó a la presidencia en 2023 luego de la abultada derrota que ubicó al peronismo, con más de 13 puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.

Javier Milei espera una victoria en las elecciones de octubre para incrementar la presencia libertaria en el Congreso de la Nación. Ese es un objetivo primordial para sus próximos dos años de mandato que le permitiría impulsar las reformas que aún considera pendientes.

Además, si consigue tener más de un tercio de alguna de las dos cámaras, podrá bloquear los vetos a sus decretos que la oposición ha logrado rechazar en las últimas sesiones.

Captura Javier Milei Tierra del Fuego

Javier Milei: "Nos vemos en Tierra del Fuego"

A poco menos de un mes las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el jefe de Estado como actor protagónico, anticipó la visita a la ciudad fueguina en una nueva actividad de campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de su cuenta de X.

“A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”, concluyó Javier Milei.

Durante el acto en la Patagonia, se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

Fuentes: Noticias Argentinas, A24.com y Red X.