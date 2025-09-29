Inicio Política Javier Milei
Javier Milei sigue con la gira electoral por las provincias y se pone la campaña al hombro

Javier Milei presentará a los candidatos de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego. Visitaría más de 10 provincias, entre ellas Mendoza, antes de las elecciones

Luciano Bertolotti
Por Luciano Bertolotti [email protected]
Javier Milei estará este lunes en Tierra del Fuego.

El presidente Javier Milei continúa este lunes con la gira nacional con vistas a las elecciones del 26 de octubre y en la que “se pondrá la campaña al hombro” para respaldar a sus candidatos de La Libertad Avanza.

Este lunes Javier Milei visita la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde participará de un acto para respaldar a sus candidatos locales. La semana pasada estuvo en Córdoba, donde junto a sus funcionarios la formalizaron del inicio de la campaña electoral y tienen previsto que el cierre sea en el mismo lugar.

Desde su entorno detallaron que el mandatario visitará entre diez y trece provincias, con una periodicidad semanal intensa de un viaje cada tres días. Tienen en carpeta actos en Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Mendoza, aunque no han confirmado la fecha.

javier milei la libertad avanza elecciones 2025

Milei, además, se mostrará estratégicamente en ciudades de peso de la provincia de Buenos Aires como en Mar del Plata, con la idea de dar reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar “la épica” y reconstruir el perfil que lo llevó a la presidencia en 2023 luego de la abultada derrota que ubicó al peronismo, con más de 13 puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.

Javier Milei espera una victoria en las elecciones de octubre para incrementar la presencia libertaria en el Congreso de la Nación. Ese es un objetivo primordial para sus próximos dos años de mandato que le permitiría impulsar las reformas que aún considera pendientes.

Además, si consigue tener más de un tercio de alguna de las dos cámaras, podrá bloquear los vetos a sus decretos que la oposición ha logrado rechazar en las últimas sesiones.

Captura Javier Milei Tierra del Fuego

Javier Milei: "Nos vemos en Tierra del Fuego"

A poco menos de un mes las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el jefe de Estado como actor protagónico, anticipó la visita a la ciudad fueguina en una nueva actividad de campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de su cuenta de X.

“A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”, concluyó Javier Milei.

Durante el acto en la Patagonia, se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

Fuentes: Noticias Argentinas, A24.com y Red X.

