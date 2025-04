Esquí: últimos días para comprar el Ikon Pass 25/26 al precio más bajo

El Ikon Pass es una de las membresías de esquí y snowboard más completas del mundo. Da acceso a 62 destinos de montaña en 11 países y 5 continentes, incluyendo Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Para la temporada 2025/26 se suman dos grandes novedades: Ischgl, en la frontera entre Austria y Suiza, con una temporada larguísima y un terreno increíble; y Le Massif de Charlevoix, en Canadá, con una experiencia de montaña única. Además, este año el Ikon Pass incluye acceso ilimitado a Arapahoe Basin, una de las mecas del freeride en Colorado.

Si soñás con una temporada llena de nieve en lugares increíbles, es el momento de asegurar tu pase. No lo dejes para después: el invierno 25/26 se empieza a vivir hoy.

