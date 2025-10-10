Situado a unos 100 kilómetros de Ushuaia, en el corazón de la isla de Tierra del Fuego, este pueblo está rodeado de bosques, lagos y montañas. Este lugar no tiene nada que envidiar a los destinos más remotos del planeta, con su atmósfera tranquila y su ubicación privilegiada junto al lago Fagnano, uno de los más grandes de Sudamérica. Es un lugar perfecto para quienes buscan escapar del bullicio.

pueblo tolhuin Tolhuin, uno de los tantos pueblos de Tierra del Fuego.

El pueblo que es el "corazón del fin del mundo"

El principal atractivo de Tolhuin es el lago Fagnano, ideal para actividades como kayak, pesca y caminatas por sus orillas. Los alrededores del pueblo ofrecen senderos que atraviesan bosques fueguinos, donde los visitantes pueden observar aves nativas y disfrutar de la paz de la naturaleza. En invierno, el paisaje se cubre de nieve, creando un escenario mágico para caminatas con raquetas.