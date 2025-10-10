El pueblo es uno de los más australes de Argentina.

El pueblo es uno de los más australes de Argentina.

Argentina es un destino soñado para quienes desean explorar paisajes únicos y desconectar del ajetreo diario. Más allá de los sitios más conocidos, hay pequeños pueblos que ofrecen experiencias memorables. Está ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, con unos 9.000 habitantes, es un tesoro escondido en el extremo sur del país, ideal para los turistas que buscan aventura y conexión con la naturaleza en el fin del mundo.

Situado a unos 100 kilómetros de Ushuaia, en el corazón de la isla de Tierra del Fuego, este pueblo está rodeado de bosques, lagos y montañas. Este lugar no tiene nada que envidiar a los destinos más remotos del planeta, con su atmósfera tranquila y su ubicación privilegiada junto al lago Fagnano, uno de los más grandes de Sudamérica. Es un lugar perfecto para quienes buscan escapar del bullicio.

pueblo tolhuin
Tolhuin, uno de los tantos pueblos de Tierra del Fuego.

Tolhuin, uno de los tantos pueblos de Tierra del Fuego.

El pueblo que es el "corazón del fin del mundo"

El principal atractivo de Tolhuin es el lago Fagnano, ideal para actividades como kayak, pesca y caminatas por sus orillas. Los alrededores del pueblo ofrecen senderos que atraviesan bosques fueguinos, donde los visitantes pueden observar aves nativas y disfrutar de la paz de la naturaleza. En invierno, el paisaje se cubre de nieve, creando un escenario mágico para caminatas con raquetas.

Tolhuin también es conocido por la Panadería La Unión, un ícono local que atrae a viajeros con sus dulces artesanales y facturas recién horneadas. Este lugar se ha convertido en una parada obligada para quienes recorren la Ruta 3, que conecta el pueblo con Ushuaia y Río Grande. La panadería es un reflejo del espíritu acogedor de este pueblo.

pueblo tolhuin 3
El lago Fagnano, uno de los destacados del pueblo.

El lago Fagnano, uno de los destacados del pueblo.

La gastronomía local incluye platos como cordero fueguino, sopas calientes y mariscos frescos, perfectos para el clima frío de la región. Los pequeños restaurantes y cabañas del pueblo ofrecen una experiencia cálida, con vistas a los paisajes fueguinos que encantan a los visitantes.

Tolhuin es un destino que combina la magia del fin del mundo con la calidez de un pueblo pequeño. Sus paisajes vírgenes, su oferta de actividades al aire libre y su atmósfera serena lo convierten en un lugar inolvidable para los viajeros que buscan explorar Tierra del Fuego.

Temas relacionados:

Te puede interesar