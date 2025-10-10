Tolhuin también es conocido por la Panadería La Unión, un ícono local que atrae a viajeros con sus dulces artesanales y facturas recién horneadas. Este lugar se ha convertido en una parada obligada para quienes recorren la Ruta 3, que conecta el pueblo con Ushuaia y Río Grande. La panadería es un reflejo del espíritu acogedor de este pueblo.
pueblo tolhuin 3
El lago Fagnano, uno de los destacados del pueblo.
La gastronomía local incluye platos como cordero fueguino, sopas calientes y mariscos frescos, perfectos para el clima frío de la región. Los pequeños restaurantes y cabañas del pueblo ofrecen una experiencia cálida, con vistas a los paisajes fueguinos que encantan a los visitantes.
Tolhuin es un destino que combina la magia del fin del mundo con la calidez de un pueblo pequeño. Sus paisajes vírgenes, su oferta de actividades al aire libre y su atmósfera serena lo convierten en un lugar inolvidable para los viajeros que buscan explorar Tierra del Fuego.