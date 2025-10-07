Inicio Sociedad Pueblo
El pueblo más lluvioso y húmedo del planeta Tierra: interactúan con la lluvia creando puentes vivos

Este pueblo no solo ostenta el título de lugar más lluvioso del planeta Tierra, sino que también inspira asombro y admiración por cómo la vida puede encontrar su camino

Valentina Araya
Entre colinas verdes se encuentra un lugar que parece sacado de otro mundo: Mawsynram se trata del pueblo más lluvioso del planeta Tierra. Allí, la lluvia no es un fenómeno ocasional: es la protagonista de la vida cotidiana.

Con un promedio anual de más de 11.800 mm de lluvia, este pueblo húmedo y exuberante se convierte cada día en un espectáculo de nubes densas, gotas interminables y riachuelos que serpentean entre la vegetación.

Mawsynram (2)
Se trata de un territorio donde la lluvia puede caer durante días enteros sin pausa, especialmente entre junio y septiembre, cuando el monzón transforma el paisaje en un océano verde y vibrante.

El lugar más lluvioso del planeta Tierra está en India específicamente en es un pueblo ubicado en las montañas Khasi, en el estado indio de Megalaya. La razón detrás de tanta lluvia tiene que ver con la geografía y el clima. Los vientos cargados de humedad del Océano Índico llegan hasta las colinas Khasi y, al chocar con estas montañas, se ven obligados a ascender. Ese ascenso provoca que el aire se enfríe y libere toda su humedad en forma de lluvia, un proceso conocido como lluvia orográfica.

La vegetación aquí es increíblemente rica, con helechos gigantes, musgos, riachuelos cristalinos y cascadas que parecen sacadas de un cuento de hadas. El clima extremo también ha convertido a este pueblo en un destino único para los curiosos y amantes de la naturaleza. Las autoridades locales han empezado a promover el turismo sostenible, creando rutas de senderismo y un Museo de la Lluvia, pensado para educar sobre la importancia del agua, la biodiversidad y la conservación del ecosistema.

Mawsynram (1)
Los habitantes de las montañas Khasi, en el estado indio de Meghalaya, aprovechan las largas y elásticas raíces de algunos árboles del caucho para crear puentes

El pueblo más lluvioso del planeta tierra

La vida en este pueblo está profundamente marcada por esta abundancia de agua. Los habitantes han aprendido a adaptarse de maneras sorprendentes:

  • construyen casas elevadas para evitar las inundaciones
  • crean puentes vivientes utilizando las raíces de los árboles de caucho
  • estructuras resistentes que pueden durar décadas

Este pueblo nos recuerda que la naturaleza no solo es poderosa, sino que también moldea la vida de quienes habitan en sus extremos. No es un lugar fácil para vivir, pero es un ejemplo de adaptación, creatividad y respeto por el entorno. Cada gota que cae aquí cuenta una historia, y cada rincón verde nos enseña que incluso en los lugares más desafiantes se puede.

