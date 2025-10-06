El pueblo cordobés para una escapada

El principal atractivo de La Cumbrecita es su entorno natural. Los senderos que serpentean por las sierras invitan a caminatas y trekking, con vistas panorámicas y cascadas como el Cerro Wank o el río Almbach. Estas rutas son perfectas para los amantes de la aventura, mientras que el aire puro y los paisajes verdes ofrecen un refugio para la tranquilidad de los turistas.

Para los más curiosos, el pueblo cuenta con el Bosque de los Pioneros, un área ideal para observar aves como carpinteros y zorzales, además de una rica variedad de flora serrana. También se pueden realizar cabalgatas o paseos en bicicleta, sumergiéndose en la belleza natural que rodea al pueblo.

la cumbrecita pueblo cordoba 3 El pueblo de Córdoba que se destaca por sus ríos para bañarse.

En verano, La Cumbrecita cobra vida con la Fiesta de la Cerveza Artesanal, un evento que celebra la herencia centroeuropea con música, danzas típicas y delicias gastronómicas como chucrut, strudel y cervezas locales. Con pequeños almacenes, posadas y una posta sanitaria, el pueblo ofrece lo esencial para una estadía acogedora.

Este pueblo cordobés, con su combinación de paisajes serranos, herencia cultural y un ambiente sereno, es perfecto para quienes buscan desconectar y disfrutar de una experiencia única que fusiona lo mejor de Argentina con un toque alpino.