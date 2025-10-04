El pueblo de Corrientes que muchos conocen por su parque acuático.

El turismo doméstico en Argentina es una de las opciones favoritas para quienes buscan un descanso renovador. Los destinos más conocidos suelen liderar los planes vacacionales, pero imagina elegir un lugar dentro del país que se destaque por un gran centro turístico y encima a un bajo precio. Un pueblo rodeado por aguas termales que son su principal atracción.

En el sureste de Corrientes, el pequeño pueblo de Monte Caseros, con poco más de 26.000 habitantes, permanece poco conocido para muchos, pero cautiva a quienes lo descubren. Su atractivo principal es un parque acuático termal perfecto para los amantes de las actividades de recreación intensas. Y lo más llamativo de todo: su ingreso cuesta sólo $6.000 por persona.

pueblo parque termal 2
El parque termal es un clásico en este pueblo.

El pueblo con termas baratas

Ubicado a orillas del río Uruguay, a unos 400 kilómetros de la capital provincial de Corrientes, Monte Caseros no tiene nada que envidiar a otras termas conocidas a nivel mundial. Su biodiversidad única y las instalaciones que se crearon alrededor lo convierten en un santuario para quienes buscan experiencias acuáticas.

El encanto de Monte Caseros radica en su parque acuático termal, un lugar que invita a la aventura. Los visitantes pueden disfrutar de actividades que se despliegan en 4 piletas: una semiolímpica que está cubierta, otra con una isla central y otras dos más divertidas con toboganes y atractivos para los niños.

pueblo parque termal 3
Diversión y agua a buena temperatura, una garantía en este pueblo.

Claro que hay que tener en cuenta que el parque acuático de este pueblo se destaca porque sus aguas surgen de las termas del acuífero Guaraní, ubicado a más de 1 kilómetro de profundidad, por lo que alcanzan temperaturas de entre 30 y 40 grados.

Este pueblo, aún poco explorado, es perfecto para quienes buscan una experiencia diferente, combinando naturaleza, aventura y la calidez de la cultura correntina en un entorno que te refrescará de forma muy divertida.

