Para los aventureros, los campos de San José de las Petacas ofrecen la posibilidad de realizar paseos a caballo, una experiencia única para recorrer los paisajes rurales. Los amantes de la tranquilidad, por su parte, pueden disfrutar de la observación de aves y la flora autóctona, sumergiéndose en la biodiversidad de la región.

pueblo san jose de las petacas El pueblo santafesino no llega a los 100 habitantes.

En verano, el pueblo cobra vida con la Fiesta de la Tradición, un evento que celebra la cultura gaucha con jineteadas, música folclórica y platos típicos que deleitan a los visitantes. Aunque la infraestructura es sencilla, con un almacén de ramos generales y una posta sanitaria, San José de las Petacas ofrece lo esencial para una estadía cálida y acogedora.

Este pueblo rural, con su combinación de paisajes abiertos, actividades variadas y un ambiente genuino, es ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar de la esencia de la pampa santafesina en un entorno íntimo y natural.