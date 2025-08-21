Godoy Cruz, en la previa del partido con Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: "Queremos que sea una fiesta"

"En ningún momento se van a cruzar las dos parcialidades, tal como se ha trabajado a lo largo de todos estos días con el Ministerio. Los visitantes van a ingresar por un vértice de la sede social donde hemos hecho todo un vallado de seguridad", explicó el dirigente tombino ante de detallar: "Tenemos dispuesto en un operativo de 450 efectivos, más 200 de seguridad privada y según la venta digitalizada por Access Fan llevamos un registro de unas 120 entradas vendidas al público visitante".

Emiliano Sarco: "Queremos demostrar que el socio de Godoy Cruz tiene otra forma de vivir el fútbol"

Respecto de los incidentes ocurridos en Uruguay, Avellaneda y Brasil por los torneos continentales, el dirigente asumió: "Claramente nos preocupa, y te diría que nos ocupa. Por eso este trabajo se ha articulado con el Ministerio de Seguridad y también con la Seguridad Privada. Por supuesto que estamos preocupados, pero confiamos mucho en nuestra gente, en nuestros hinchas y en este espíritu familiar que creemos que se puede trasladar y confiamos en que así sea".

"Hay mucha violencia generalizada en la sociedad y queremos demostrar que el socio e hincha de Godoy Cruz, tiene otra forma de vivir al fútbol, y que lo podamos vivir de una forma pacífica y respetando tanto al adversario en el campo de juego, como al que viene a disfrutar de un partido con alegría y en familia. Ese ánimo de fiesta es el que queremos que exista esta tarde" dijo Emiliano Sarco.

Embed - Seguridad Godoy Cruz Atlético Mineiro

En cuanto a limitaciones para los hinchas aclaró: "El único elemento que cambia respecto de otros partidos es el mate, que se coincidió esta mañana en que no lo vamos a acceder. El resto es lo mismo que en todos los partidos, y la idea es de obviamente evitar los objetos punzantes".

Por último, Sarco ratificó que los hinchas visitantes "van a tener un lugar específico asignado y con pulmones de seguridad delimitados. Queremos separarlos tomando todas las medidas de seguridad que se han considerado necesarias. Apostamos a que sea realmente una fiesta, y por supuesto llevarnos el triunfo".