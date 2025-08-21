Atlético Mineiro Brasil Atlético Mineiro, el equipo galo entrenó en el Gargantini.

Godoy Cruz viene de caer 4-2 ante River en el Monumental por la 5ta fecha del Torneo Clausura y marcha 14to. en la Zona B tras un muy flojo arranque, con tres empates y dos derrotas.

Este partido será el debut del entrenador Walter Ribonetto en condición de local ya que su estreno fue la ida ante el Mineiro y luego perdió ante River 4 a 2.

Atlético Mineiro viene de perder 3 a 1 ante Gremio en el Brasileirao donde marcha en el puesto 11 y llegó a Mendoza buscando mantener la ventaja que logró en el partido de ida en Belo Horizonte.

La última vez que se enfrentaron en Mendoza

Godoy Cruz y Atletico Mineiro se enfrentaron el 8 de marzo de 2017 en el Malvinas Argentinas y empataron 1 a 1 por el grupo 6 de la Copa Libertadores.

Javier Correa estableció la ventaja del Expreso al minuto de juego y el equipo brasileño logró el empate a través de un penal de Fred.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Wálter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Felipe González, de Chile.

Hora: 19.

TV: ESPN y Disney +