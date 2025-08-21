Godoy Cruz y Atlético Mineiro se enfrentarán en el Feliciano Gambarte
Godoy Cruz y Atlético Mineiro se enfrentarán en el Feliciano Gambarte, por el pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Godoy Cruz buscará hacer historia este jueves ante Atlético Mineiro de Brasil y acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana aunque para eso deberá dar vuelta la serie después de la derrota 2-1 en la ida.

El partido comenzará a las 19 en el estadio Feliciano Gambarte, se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus y el árbitro será el chileno Felipe González.

godoy cruz 1
Los hinchas de Godoy Cruz apoyaron al plantel en la concentraci&oacute;n previa al partido con Atl&eacute;tico Mineiro por la Copa Sudamericana.

Los hinchas de Godoy Cruz apoyaron al plantel en la concentración previa al partido con Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

En el partido de ida el Tomba ganaba con gol de Santiago Andino, y los brasileños lo dieron vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk. Esto obliga al Expreso a ganar por más de un gol para quedarse con la serie y enfrentar a Bolívar de Bolivia que dejó en el camino a Cienciano de Perú.

Atlético Mineiro Brasil
Atlético Mineiro, el equipo galo entrenó en el Gargantini.

Atlético Mineiro, el equipo galo entrenó en el Gargantini.

Godoy Cruz viene de caer 4-2 ante River en el Monumental por la 5ta fecha del Torneo Clausura y marcha 14to. en la Zona B tras un muy flojo arranque, con tres empates y dos derrotas.

Este partido será el debut del entrenador Walter Ribonetto en condición de local ya que su estreno fue la ida ante el Mineiro y luego perdió ante River 4 a 2.

Godoy Cruz mineiro.

Atlético Mineiro viene de perder 3 a 1 ante Gremio en el Brasileirao donde marcha en el puesto 11 y llegó a Mendoza buscando mantener la ventaja que logró en el partido de ida en Belo Horizonte.

La última vez que se enfrentaron en Mendoza

Godoy Cruz y Atletico Mineiro se enfrentaron el 8 de marzo de 2017 en el Malvinas Argentinas y empataron 1 a 1 por el grupo 6 de la Copa Libertadores.

Javier Correa estableció la ventaja del Expreso al minuto de juego y el equipo brasileño logró el empate a través de un penal de Fred.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Wálter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Felipe González, de Chile.

Hora: 19.

TV: ESPN y Disney +

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas