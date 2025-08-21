Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Violencia en el fútbol

Violencia en la Copa Sudamericana: Bebote Álvarez responsabilizó a la dirigencia de Independiente

Bebote Álvarez, ex jefe de la barra brava de Independiente, publicó un video en el que responsabilizó a la dirigencia de Independiente por lo ocurrido ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Por UNO
Los hinchas chilenos iniciaron los desmanes.

Bebote Álvarez, ex jefe de la barra brava de Independiente, publicó un video en el que responsabilizó a la dirigencia del club por lo ocurrido ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

"Es una locura lo que pasó en la cancha de Independiente. Quiero recalcar que todo esto de responsabilidad de Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, todo el grupo Champán, Carlos Montaña, Seoane, todos esas lacras que quedaron del grupo del grupo de Moyano", señaló Álvarez.

indepemdiente 1
Bebote Álvarez señaló a los culpables de lo ocurrido en la Copa Sudamericana.

Según Bebote, los dirigentes del club "tienen la responsabilidad de todo lo que pasó en el estadio, en complicidad con el APREVIDE, un organismo ensobrado que lo único que hace es ser cuidador de los directivos de los clubes, no solo de Independiente, sino de todos, cubriéndolos, cuidándolos, protegiéndolos mientras ellos hacen sus negocios"..

Hoy Independiente no estaba capacitado para recibir público visitante. Por eso pasó todo lo que pasó y por eso los chilenos le empezaron a tirar cosas a los hinchas de Independiente de la tribuna de abajo, porque son unos irresponsables", agregó.

Embed - Bebote Álvarez y los incidentes en Independiente

Las acusaciones de Bebote Álvarez

Pablo Álvarez, quien fue condenado por hechos de violencia, fue contundente al indicar que "Ritondo (Cristian), que fue ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires durante 4 años, no puede permitir jugar un partido visitante sin poner la red de contención en la tribuna de visitante Sur alta como era antes. Si hubiera estado la red de contención, los chilenos no hubieran tirado nada para abajo y tampoco hubieran subido los de abajo para arriba".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/koloxo23/status/1958381352115474773&partner=&hide_thread=false

"Esto es responsabilidad solamente de la comisión directiva y los organismos de seguridad de APREVIDE, tanto también el Comisario de la distrital de Avellaneda Lanús, el señor Couseiro, que permitieron lo que pasó teniendo la capacitación y el organismo para saber de que los chilenos de arriba iban a tirar cosas para abajo, no tomaron esos recaudos y pasó lo que pasó".

Por último hizo una grave denuncia al decir que "supuestamente hay un par de fallecidos de los hinchas chilenos y esto va a traer muchas consecuencias a Independiente" y finalizó diciendo: "Espero que la justicia tome cartas en el asunto y los responsables de esta masacre y la cúpula de la Comisión Directiva vayan todos presos".

