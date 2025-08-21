El Municipio de San Rafael ofrece un gran abanico de actividades gratuitas para adultos mayores

Estimulación cognitiva

Los talleres gratuitos de estimulación cognitiva dirigidos a adultos mayores que buscan mantener y potenciar sus habilidades mentales. Son gratuitos y los interesados pueden participar los martes de 10 a 12 en Olascoaga 1738 de Pueblo Diamante y de 16.30 a 18.30 en Pausa y Encuentro II (Comandante Salas y San Luis).

Los miércoles de 10 a 12 y viernes de 16 a 18 en la Asociación de Jubilados (Av. Mitre 161) y de 17 a 19 en el Centro de Jubilados Santa Ana (San Martín 1699). También los jueves de 10 a 12 en el Centro de Jubilados de Cuadro Nacional (Olascoaga 1738).

SAN RAFAEL 2 El Municipio de San Rafael ofrece un gran abanico de actividades gratuitas por adultos mayores.

Recreaqción y juegos

También se realizan actividades recreativas: Los denominados “Juegos de Estación” están los lunes y miércoles a las 16 en Saavedra 273 (Pausa y Encuentro I), los jueves a las 15 en Jacarandá y Los Filtros (CIC Bº Sosneado) y los viernes a las 16 en Comandante Salas y San Luis (Pausa y Encuentro II).

Actividad física

Las propuestas para actividad física se realizan martes y jueves a las 15 en el salón de la plazoleta San Rafael Arcángel (El Libertador 1400).

Además, los lunes y miércoles a las 10 en el club La Colina (Av. Mitre 1643), los martes -también a las 10- en Pausa y Encuentro 2 (San Luis y Cmte Salas) y lunes y miércoles a las 14 en Bº La Carolina y 15.30 en Salón Los Campesinos.

Baile, turismo y más beneficios

Desde el área también se organiza el programa “Bailando por la Vida” organizando fiestas en los centros de jubilados de distritos. También se lleva a cabo el programa de “Turismo Social” que beneficia a los integrantes de estos espacios con recorridos gratuitos por atractivos del departamento.

En materia de beneficios también se suma la eximición de tasas para jubilados y pensionados. El beneficio se puede gestionar de lunes a viernes de 7 a 13 en las oficinas de Saavedra 273.