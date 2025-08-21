Fentanilo contaminado: el Clan García Furfaro está en la cárcel tras una decena de allanamientos

Si bien a los detenidos los encontraron en sus domicilios, no fue el mismo escenario con Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios. Cuando los efectivos de Gendarmería arribaron al lujoso country San Diego, en Moreno, no lo hallaron.

Durante más de dos horas la incertidumbre fue total. No se sabía dónde estaba el dueño de los laboratorios. Se suponía que en algún momento se iba a entregar, pero tampoco había información de cómo se iba a efectuar, detalló Noticias Argentinas.

Sin embargo, antes de las 23 se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Allí se cree que pasó la noche y se espera que este jueves, junto con los otros detenidos, presten declaración indagatoria.

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta en el dictamen de pedido de detención, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada.

Autopsias muertes con “nexo concausal” y “fortuita” por fentanilo contaminado

La decisión judicial se tomó tras un informe clave del Cuerpo Médico Forense, difundido ayer, que confirmó que las ampollas del lote 31202 de fentanilo fabricado por HLB contribuyeron directamente a complicaciones clínicas y fallecimientos.

El documento, elaborado a pedido del Centro de Asistencia Judicial Federal, analizó 20 autopsias de pacientes tratados con ese opioide, y concluyó que en al menos 11 casos hubo un “nexo concausal”, es decir, que el fentanilo contaminado fue un factor que agravó los cuadros clínicos y aceleró el desenlace fatal.

Además, otros 5 casos fueron clasificados como “fortuitos”, donde la infección bacteriana estuvo presente, pero no modificó el pronóstico terminal del paciente. El resto de los casos sigue bajo análisis por falta de documentación clínica completa.

Fuentes: Noticias Argentinas y A24.com