La verdura con la que puedes cultivar una enredadera en tu jardín: truco de jardinería fácil

Para este truco de jardinería, solo necesitas agua, esta verdura en perfecto estado, y luego seguir los pasos que se muestran a continuación:

Limpia la batata: lava bien la batata y asegúrate de que sea firme y sana. Coloca la batata en agua: usa un frasco de vidrio transparente para poder ver el progreso. Introduce la batata de manera que la mitad quede sumergida en el agua. Busca un lugar soleado: pon el recipiente en un lugar que reciba luz indirecta y brillante. Cambia el agua con regularidad: cada dos o tres días, cambia el agua para evitar que la batata se pudra y para mantenerla fresca, girándola para que reciba luz de manera uniforme. Espera a que brote: en pocos días, deberían aparecer raíces y luego los primeros brotes y hojas. Decide si trasplantar: cuando la planta tenga un buen desarrollo de hojas y raíces, puedes dejarla en el recipiente con agua o trasplantarla a una maceta con tierra.

batata brotada Poco a poco, la batata comenzará a crecer hasta que tengas tu propia enredadera.

Con una simple verdura, puedes cambiar para siempre la apariencia de tu jardín, logrando grandes beneficios. Cabe señalar que la batata requiere pocos cuidados y tiende a crecer como una enredadera si se encuentra en temperaturas cálidas y húmedas, que no superen los 29-35 °C.

Consejos para mantener una enredadera en el jardín de casa

Para mantener una enredadera, riégala regularmente sin encharcar el suelo, abona tres veces al año (en invierno con abono orgánico y en primavera y verano con abono mineral) y poda para controlar el crecimiento y eliminar las partes secas o enfermas.

Además, debes asegurarte de proporcionarle un soporte adecuado para guiar su crecimiento, y revisar con frecuencia las hojas para prevenir la presencia de plagas y hongos.