La verdura con la que puedes cultivar una enredadera en tu jardín: truco de jardinería fácil

Las enredaderas son tendencia en los jardines por su versatilidad decorativa, ya que embellecen muros, pérgolas y vallas, y por sus beneficios funcionales, como proporcionar sombra y frescor. Lo que muchos no saben, es que puedes usar una verdura conocida para cultivar una propia.
Las enredaderas ofrecen grandes beneficios en el jardín, como la mejora estética al embellecer muros y pérgolas, la creación de sombra para refrescar espacios, la atracción de polinizadores beneficiosos para el ecosistema y, en algunos casos, la producción de alimentos.
Cómo cultivar tu propia enredadera usando una batata
Con pocos cuidados, esta planta trepadora se convertirá en un detalle decorativo único que hará lucir las paredes de tu jardín, todo gracias a una batata.
Para este truco de jardinería, solo necesitas agua, esta verdura en perfecto estado, y luego seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Limpia la batata: lava bien la batata y asegúrate de que sea firme y sana.
- Coloca la batata en agua: usa un frasco de vidrio transparente para poder ver el progreso. Introduce la batata de manera que la mitad quede sumergida en el agua.
- Busca un lugar soleado: pon el recipiente en un lugar que reciba luz indirecta y brillante.
- Cambia el agua con regularidad: cada dos o tres días, cambia el agua para evitar que la batata se pudra y para mantenerla fresca, girándola para que reciba luz de manera uniforme.
- Espera a que brote: en pocos días, deberían aparecer raíces y luego los primeros brotes y hojas.
- Decide si trasplantar: cuando la planta tenga un buen desarrollo de hojas y raíces, puedes dejarla en el recipiente con agua o trasplantarla a una maceta con tierra.
Con una simple verdura, puedes cambiar para siempre la apariencia de tu jardín, logrando grandes beneficios. Cabe señalar que la batata requiere pocos cuidados y tiende a crecer como una enredadera si se encuentra en temperaturas cálidas y húmedas, que no superen los 29-35 °C.
Consejos para mantener una enredadera en el jardín de casa
Para mantener una enredadera, riégala regularmente sin encharcar el suelo, abona tres veces al año (en invierno con abono orgánico y en primavera y verano con abono mineral) y poda para controlar el crecimiento y eliminar las partes secas o enfermas.
Además, debes asegurarte de proporcionarle un soporte adecuado para guiar su crecimiento, y revisar con frecuencia las hojas para prevenir la presencia de plagas y hongos.