Calendario japonés 2026: Las 5 fechas de cumpleaños más afortunadas reveladas

Estos son los cumpleaños que tendrán la mayor suerte el año siguiente, según el calendario japonés. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
Estas son las fechas más afortunadas del calendario.
Todos los años se comparte un calendario con las fechas de cumpleaños que tendrán más suerte en el año siguiente, según la creencia de Japón. Esta clasificación, ampliamente seguida cada año, se basa en creencias relacionadas con la astrología y la numerología japonesas para predecir los días de nacimiento más afortunados.

Un nuevo año de suerte

Este calendario, llamado (ranking de los cumpleaños más afortunados), enumera las 124 fechas de nacimiento según su suerte potencial en 2026. Se utiliza como una guía divertida y simbólica para ver si el próximo año traerá buena suerte para uno mismo o para sus seres queridos.

Muchos japoneses consultan este ranking por diversión, para imaginar un año positivo o como fuente de motivación personal y pequeños rituales (amuletos de la suerte, deseos, talismanes).

Las fechas más afortunadas este 2026 serán

  • 29 de mayo (29 de mayo)
  • 1 de junio (1 de junio)
  • 10 de junio (10 de junio)
  • 7 de septiembre (9 de julio)
  • 5 de febrero (5 de febrero)

Origen del calendario

El origen del calendario de la suerte japonés, conocido como Rokuy, se remonta a China y se introdujo en Japón alrededor del siglo XIV. Este sistema, que clasifica los días como de buena o mala suerte, se popularizó en el período Edo (1603-1868) y se utiliza hoy en día para planificar eventos importantes como bodas y funerales, a pesar de su prohibición temporal durante el período Meiji.

treboo suerte
Muchas personas creen en la suerte basada en estos numeros.

  • Raíces chinas: el sistema Rokuy tiene su origen en un sistema chino de predicción de la suerte basado en el calendario lunar.
  • Adopción en Japón: fue adoptado por Japón alrededor del siglo XIV y, aunque no se sabe exactamente cómo y cuándo, se consolidó en el período Edo.
  • Popularidad: en el período Edo, el sistema se volvió muy popular y se incluyó en calendarios impresos junto con las fases lunares.
  • Reversión: durante el período Meiji, se consideró una vieja superstición y fue prohibido, lo que explica por qué no se sigue tan ampliamente hoy en día.

