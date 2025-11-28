Calendario japonés 2026: Las 5 fechas de cumpleaños más afortunadas reveladas

Un nuevo año de suerte

Este calendario, llamado (ranking de los cumpleaños más afortunados), enumera las 124 fechas de nacimiento según su suerte potencial en 2026. Se utiliza como una guía divertida y simbólica para ver si el próximo año traerá buena suerte para uno mismo o para sus seres queridos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wwxwashere/status/1992648112213508433?s=20&partner=&hide_thread=false the japanese luck calendar is out, how lucky is your 2026 based on your birthday? pic.twitter.com/0rvVFYPTY0 — b (@wwxwashere) November 23, 2025

Muchos japoneses consultan este ranking por diversión, para imaginar un año positivo o como fuente de motivación personal y pequeños rituales (amuletos de la suerte, deseos, talismanes).