La noche que se alargó 10 diez días y que cambió al mundo: fijó el calendario que usamos

Uno de esos episodios extraños y fascinantes de la historia ocurrió en octubre de 1582, un evento que hasta hoy sorprende a historiadores y curiosos por igual. Te contamos de qué se trata y cómo cambió al mundo.

Calendario gregoriano El calendario juliano, introducido por Julio César en el 45 a.C., utilizaba un año bisiesto cada cuatro años, lo que lo hacía preciso en su época, pero con el tiempo se desfasó unos 11 minutos por año

Este hecho de la historia es conocido como “la noche de octubre que se alargó 10 días”, y sucedió cuando la Iglesia Católica implementó el Calendario Gregoriano para reemplazar el antiguo calendario juliano. Antes de 1582, el calendario juliano acumulaba un desfase de varios días respecto al año solar, provocando que las estaciones y las celebraciones religiosas se fueran desincronizando.