Mezclar romero y arroz: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con el paso del tiempo, el romero ha dejado de ser un simple arbusto aromático para pasar a ser un elemento utilizado en distintos trucos caseros. En este sentido, lo cierto es que hay muchas personas que recomiendan mezclarlo con arroz.
Particularmente, la mezcla del arroz y el romero puede servir para lograr dos particulares beneficios: uno está relacionado con el cuidado del cabello, mientras que el otro puede aprovecharse en el hogar.
Por qué se recomienda la mezcla de romero con arroz en casa
La mezcla de romero y arroz se recomienda principalmente para dos usos distintos: como un remedio casero para el cuidado del cabello y como un ambientador y absorbente de humedad natural para el hogar.
En lo que respecta al cabello, tienes que saber que esta mezcla es efectiva porque el romero actúa como un vasodilatador natural, favoreciendo la circulación sanguínea, ayudando a prevenir el dilatamiento y estimulando el crecimiento.
Por su parte, el agua de arroz actúa en esta mezcla como un escudo protector para las cutículas capilares, sellándolas y aumentando su resistencia al quiebre y al daño.
Pero como se dijo antes, este no es el único beneficio de la mezcla. Sucede que la combinación de los elementos en un frasco puede hacer un efectivo ambientador casero, con el que puedes incluso controlar la humedad.
En esta tarea, el arroz actúa como un absorbente natural de la humedad, ayudando a controlar la sensación de humedad en espacios cerrados. El romero, con su fragancia natural, aporta la prevención de olores indeseables.
Ya lo sabes, si estás buscando una mezcla para lograr estos beneficios, será mejor que acudas a la combinación entre el arroz y el romero.
Cómo hacer un ambientador casero con arroz y romero
- Llena el frasco: vierte el arroz crudo en el fondo del frasco hasta la mitad.
- Añade el romero: agrega las ramitas de romero al frasco.
- Agrega el aceite esencial (opcional): si deseas un aroma más intenso, añade unas cuantas gotas de aceite esencial de romero.
- Mezcla: remueve suavemente los ingredientes para que el romero se distribuya uniformemente.
- Cierra el frasco: tapa el frasco. Si usas una tapa normal, hazle pequeños agujeros.
- Coloca el ambientador: pon el frasco en el lugar que desees aromatizar, como un armario, un baño o un rincón cerrado.