Mezclar romero y arroz: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En lo que respecta al cabello, tienes que saber que esta mezcla es efectiva porque el romero actúa como un vasodilatador natural, favoreciendo la circulación sanguínea, ayudando a prevenir el dilatamiento y estimulando el crecimiento.

Por su parte, el agua de arroz actúa en esta mezcla como un escudo protector para las cutículas capilares, sellándolas y aumentando su resistencia al quiebre y al daño.

Pero como se dijo antes, este no es el único beneficio de la mezcla. Sucede que la combinación de los elementos en un frasco puede hacer un efectivo ambientador casero, con el que puedes incluso controlar la humedad.

ambientador casero, beneficios Con un poco de romero y arroz, puedes crear un ambientador casero para tu casa.

En esta tarea, el arroz actúa como un absorbente natural de la humedad, ayudando a controlar la sensación de humedad en espacios cerrados. El romero, con su fragancia natural, aporta la prevención de olores indeseables.

Ya lo sabes, si estás buscando una mezcla para lograr estos beneficios, será mejor que acudas a la combinación entre el arroz y el romero.

Cómo hacer un ambientador casero con arroz y romero