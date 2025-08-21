Números del fútbol femenino que hablan por sí solos

De ese 2019 a este 2025, el aumento y la calidad de mejora ha sido importantísimo. El femenino de la provincia tiene casi 2 mil jugadoras federadas y armó la estructura de las categorías inferiores, extinguidas en aquél momento del inicio de todo.

Giuliana Diaz (9).jpeg Giuliana Díaz, parte fundamental del crecimiento del fútbol femenino. Foto: Martín Pravata

Hoy, en estos lares del mapa, el proceso de formación arranca en la categoría sub 11 y tiene todas las divisiones antes de llegar a primera: "Para nosotros, la formación es fundamental y que las jugadoras sean genuinas del deporte. Es un ADN que empieza cuando son muy chiquitas y van puliendo mientras crecen deportivamente", dice Giuliana Díaz.

La máxima categoría cuenta con dos divisiones, una zona A y otra B, con ascenso y descenso en un total de 16 equipos. Clubes como Godoy Cruz, Gimnasia, Andes Talleres, San Martín o Independiente Rivadavia entendieron que el lugar para las mujeres tenía que estar y hoy son una grata realidad en la competencia.

La Selección argentina desde adentro

Estefanía Banini es la marca Mendoza en el mundo y la que abrió las puertas de la Selección argentina. Detrás de ella, Catalina Rogerone, Margarita Giménez, Julieta De Lucía o Anella Nigito son parte de una renovación nacional activada que tiene presencia provincial ya instalada.

seleccion femenina Giménez y Roggerone estuvieron en la última Copa América de fútbol femenino.

"Trabajamos con Germán Portanova en conjunto porque entendemos que hoy las chicas tienen proyección y apuntan a ser jugadoras de Selección Argentina". La definición de Díaz tiene sustento, no solo en las citaciones, sino en las visitas del cuerpo técnico nacional a la provincia para ver jugadoras de manera continúa.

Recuperar la identidad y competir a nivel nacional

El otro objetivo cumplido fue retomar la Selección mendocina, algo también tachado en la lista de metas: la mayor se rearmó y compitió el año pasado, algo que repitió esta temporada la Sub 15.

A nivel de clubes el caso es igual: Independiente Rivadavia, Godoy Cruz y Gimnasia participaron del Torneo Regional, con título mendocino logrado por la Lepra (primero de Mendoza en la historia).