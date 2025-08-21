Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia, campeón Regional del fútbol femenino.

Allá lejos y hace tiempo aparece el recuerdo de un 21 de agosto de 1971. Una Selección argentina de fútbol femenino jugó contra viento y marea un partido en el mítico estadio Azteca de México, con baile incluido ante una Inglaterra que todavía no era clásico acérrimo. Elba Selva metió cuatro goles para marcar un quiebre e instalar la fecha como el día de la futbolista argentina.

Cincuenta y cuatro años después, Mendoza tiene motivos para celebrar: un crecimiento sin pausa que pone a la provincia como una de las principales a nivel país por cantidad, seriedad, competencia y fábrica de talentos. Sí, de Cuyo para todo el mundo.

banini 3.jpg
Banini, emblema del fútbol femenino de Mendoza.

Banini, emblema del fútbol femenino de Mendoza.

La Pandemia fue el punto de inflexión para el quiebre a favor: Giuliana Díaz tomó la presidencia de una Liga Mendocina que era propiedad de los varones y plantó la semilla que germinó en menos de cinco años. En el medio, claro, un laburo incansable peleando contra viento y marea para levantar la bandera del femenino.

Números del fútbol femenino que hablan por sí solos

De ese 2019 a este 2025, el aumento y la calidad de mejora ha sido importantísimo. El femenino de la provincia tiene casi 2 mil jugadoras federadas y armó la estructura de las categorías inferiores, extinguidas en aquél momento del inicio de todo.

Giuliana Diaz (9).jpeg
Giuliana Díaz, parte fundamental del crecimiento del fútbol femenino.

Giuliana Díaz, parte fundamental del crecimiento del fútbol femenino.

Hoy, en estos lares del mapa, el proceso de formación arranca en la categoría sub 11 y tiene todas las divisiones antes de llegar a primera: "Para nosotros, la formación es fundamental y que las jugadoras sean genuinas del deporte. Es un ADN que empieza cuando son muy chiquitas y van puliendo mientras crecen deportivamente", dice Giuliana Díaz.

La máxima categoría cuenta con dos divisiones, una zona A y otra B, con ascenso y descenso en un total de 16 equipos. Clubes como Godoy Cruz, Gimnasia, Andes Talleres, San Martín o Independiente Rivadavia entendieron que el lugar para las mujeres tenía que estar y hoy son una grata realidad en la competencia.

La Selección argentina desde adentro

Estefanía Banini es la marca Mendoza en el mundo y la que abrió las puertas de la Selección argentina. Detrás de ella, Catalina Rogerone, Margarita Giménez, Julieta De Lucía o Anella Nigito son parte de una renovación nacional activada que tiene presencia provincial ya instalada.

seleccion femenina
Giménez y Roggerone estuvieron en la última Copa América de fútbol femenino.

Giménez y Roggerone estuvieron en la última Copa América de fútbol femenino.

"Trabajamos con Germán Portanova en conjunto porque entendemos que hoy las chicas tienen proyección y apuntan a ser jugadoras de Selección Argentina". La definición de Díaz tiene sustento, no solo en las citaciones, sino en las visitas del cuerpo técnico nacional a la provincia para ver jugadoras de manera continúa.

Recuperar la identidad y competir a nivel nacional

El otro objetivo cumplido fue retomar la Selección mendocina, algo también tachado en la lista de metas: la mayor se rearmó y compitió el año pasado, algo que repitió esta temporada la Sub 15.

A nivel de clubes el caso es igual: Independiente Rivadavia, Godoy Cruz y Gimnasia participaron del Torneo Regional, con título mendocino logrado por la Lepra (primero de Mendoza en la historia).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas