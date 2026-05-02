Un ex Godoy Cruz la rompió en el clásico y amargó el partido número 100 de Messi en el Inter Miami

Martín Ojeda, ex Godoy Cruz, fue la gran figura del clásico de la Florida y le dio la victoria a Orlando City en el partido número 100 de Lionel Messi en el Inter Miami.
Con un gol de Messi, Inter Miami ganaba 3 a 0 y perdió sobre la hora en el clásico ante Orlando City que tuvo como figura a un ex jugador de Godoy Cruz.
Martín Ojeda, ex Godoy Cruz, fue la gran figura del clásico de la Florida y le dio la victoria a Orlando City en el partido número 100 de Lionel Messi en el Inter Miami.
Messi marcó un golazo y su equipo ganaba 3 a 0, pero Ojeda fue el principal responsable de que se haya prolongado la mala racha de Las Garzas que no conocen la victoria en su nuevo estadio.
Ian Fray, el venezolano Telasco Segovia y Messi marcaron los goles del local en la primeros 33' de juego, pero Martín Ojeda descontó a los 39' y el clásico se fue al descanso 3 a 1,
En la segunda parte, el ex atacante del Tomba marcó otros dos goles a los 68' y a los 79', de penal, y la remontada del Orlando City se concretó a los 93' con el tanto del trinitense Tyrese Spicer.
Martín Ojeda, de 27 años, tuvo una noche soñada en el clásico ante el Inter Miami y marcó 3 goles para ser el gran protagonista de la remontada de Orlando City.
El nacido en Gualeguaychú, ex Godoy Cruz, Racing, Ferro y Huracán, llegó a su actual club en 2023, tiene contrato hasta 2029 y acumula 43 goles en 144 partidos desde que llegó a Orlando.
Inter Miami, dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, tuvo como titulares a Germán Berterame y Rodrigo De Paul, además de los ingresos de Facundo Mura y Tadeo Allende.
La franquicia de Miami sigue sin poder ganar en su nuevo estadio (ya jugó 4 partidos) y con 19 puntos en 11 fechas quedó transitoriamente 3ro. en la Conferencia Este de la MLS.