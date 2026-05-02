Un ex Godoy Cruz la rompió en el clásico y amargó el partido número 100 de Messi en el Inter Miami

Ian Fray, el venezolano Telasco Segovia y Messi marcaron los goles del local en la primeros 33' de juego, pero Martín Ojeda descontó a los 39' y el clásico se fue al descanso 3 a 1,

En la segunda parte, el ex atacante del Tomba marcó otros dos goles a los 68' y a los 79', de penal, y la remontada del Orlando City se concretó a los 93' con el tanto del trinitense Tyrese Spicer.

Embed - MAGIA DE MESSI en NOCHE AMARGA: derrota del INTER MIAMI ante ORLANDO CITY SC en un PARTIDAZO | MLS

Martín Ojeda, la figura del clásico de la Florida

Martín Ojeda, de 27 años, tuvo una noche soñada en el clásico ante el Inter Miami y marcó 3 goles para ser el gran protagonista de la remontada de Orlando City.

El nacido en Gualeguaychú, ex Godoy Cruz, Racing, Ferro y Huracán, llegó a su actual club en 2023, tiene contrato hasta 2029 y acumula 43 goles en 144 partidos desde que llegó a Orlando.

Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio

Inter Miami, dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, tuvo como titulares a Germán Berterame y Rodrigo De Paul, además de los ingresos de Facundo Mura y Tadeo Allende.

La franquicia de Miami sigue sin poder ganar en su nuevo estadio (ya jugó 4 partidos) y con 19 puntos en 11 fechas quedó transitoriamente 3ro. en la Conferencia Este de la MLS.