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Un ex Godoy Cruz la rompió en el clásico y amargó el partido número 100 de Messi en el Inter Miami

Con un gol de Messi, Inter Miami ganaba 3 a 0 y perdió sobre la hora en el clásico ante Orlando City que tuvo como figura a un ex jugador de Godoy Cruz.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi y Hoyos no pueden ganar en el nuevo estadio.

Messi y Hoyos no pueden ganar en el nuevo estadio.

Martín Ojeda, ex Godoy Cruz, fue la gran figura del clásico de la Florida y le dio la victoria a Orlando City en el partido número 100 de Lionel Messi en el Inter Miami.

Messi marcó un golazo y su equipo ganaba 3 a 0, pero Ojeda fue el principal responsable de que se haya prolongado la mala racha de Las Garzas que no conocen la victoria en su nuevo estadio.

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Mart&iacute;n Ojeda fue el verdugo del Inter Miami y de Lionel Messi en el cl&aacute;sico.

Martín Ojeda fue el verdugo del Inter Miami y de Lionel Messi en el clásico.

Ian Fray, el venezolano Telasco Segovia y Messi marcaron los goles del local en la primeros 33' de juego, pero Martín Ojeda descontó a los 39' y el clásico se fue al descanso 3 a 1,

En la segunda parte, el ex atacante del Tomba marcó otros dos goles a los 68' y a los 79', de penal, y la remontada del Orlando City se concretó a los 93' con el tanto del trinitense Tyrese Spicer.

Embed - MAGIA DE MESSI en NOCHE AMARGA: derrota del INTER MIAMI ante ORLANDO CITY SC en un PARTIDAZO | MLS

Martín Ojeda, la figura del clásico de la Florida

Martín Ojeda, de 27 años, tuvo una noche soñada en el clásico ante el Inter Miami y marcó 3 goles para ser el gran protagonista de la remontada de Orlando City.

El nacido en Gualeguaychú, ex Godoy Cruz, Racing, Ferro y Huracán, llegó a su actual club en 2023, tiene contrato hasta 2029 y acumula 43 goles en 144 partidos desde que llegó a Orlando.

Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio

Inter Miami, dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, tuvo como titulares a Germán Berterame y Rodrigo De Paul, además de los ingresos de Facundo Mura y Tadeo Allende.

La franquicia de Miami sigue sin poder ganar en su nuevo estadio (ya jugó 4 partidos) y con 19 puntos en 11 fechas quedó transitoriamente 3ro. en la Conferencia Este de la MLS.

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