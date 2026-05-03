Godoy Cruz juega ante el líder Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte: hora, formaciones y cómo ver el partido

Godoy Cruz viene de empatar sin goles ante Colón, de visitante. El equipo dirigido por Mariano Toedtli se ubica cuarto con 15 unidades a 5 del líder y rival de esta tarde por lo que un triunfo le permitiría descontar puntos. En el torneo el Expreso lleva 3 triunfos, 6 empates y una derrota.

Concentrados Godoy Cruz Antonio Tomba-

El Tomba hace 3 encuentros sin ganar ni hacer goles

El equipo dirigido por Mariano Toedtli lleva 3 partidos seguidos sin victorias con una derrota ante San Telmo y dos empates seguidos sin goles frente a San Miguel y Colón.

En el Feliciano Gambarte buscará su tercer triunfo ya que hasta ahora pudo ganarle a Ferro 2 a 1 y a Acassuso 2 a 0.

Así llega Deportivo Morón

Deportivo Morón viene de ganarle por 2 a 1 a Racing de Córdoba de local y se ubica en la cima con 20 puntos gracias a una campaña de 6 triunfos, 2 empates y dos derrotas.

Convocados Deportivo Morón.

El historial entre Godoy y Deportivo Morón

El último enfrentamiento fue por los 32avos de final de la Copa Argentina, Godoy Cruz perdió 1-0 en el estadio de Tigre y se despidió de la competencia.

Sobre un total de 7 partidos entre 1994 y 1997, el Tomba se impuso 6 veces y Morón ganó un partido.

El último partido fue el 3 de abril de 1997 con triunfo del Bodeguero como visitante 2 a 0 con goles de Martín Astudillo y Ariel Pereyra.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Matías Ramírez y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Gerónimo Ulibarri, Leonel Cardozo, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Juan Manuel Olivares y Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame y Franco Toloza. DT: Walter Otta.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Maximiliano Manduca

Hora: 16.30