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Primera Nacional

Godoy Cruz juega ante el líder Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte: hora, formaciones y cómo ver el partido

Godoy Cruz recibirá al puntero Deportivo Morón este domingo desde las 16.30, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional. El Tomba lleva tres partidos sin ganar.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz se presentará en el Feliciano Gambarte ante el Deportivo Morón.

Godoy Cruz se presentará en el Feliciano Gambarte ante el Deportivo Morón.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Godoy Cruz jugará ante el puntero Deportivo Morón, este domingo desde las 16.30, por la 12ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional.

El partido tendrá como escenario el estadio Feliciano Gambarte, contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.

Godoy Cruz Deportivo Morón
El Tomba y el Gallito se vuelven a enfrentar, ya lo hicieron por la Copa Argentina, donde fue eliminado.

El Tomba y el Gallito se vuelven a enfrentar, ya lo hicieron por la Copa Argentina, donde fue eliminado.

Godoy Cruz viene de empatar sin goles ante Colón, de visitante. El equipo dirigido por Mariano Toedtli se ubica cuarto con 15 unidades a 5 del líder y rival de esta tarde por lo que un triunfo le permitiría descontar puntos. En el torneo el Expreso lleva 3 triunfos, 6 empates y una derrota.

Concentrados Godoy Cruz Antonio Tomba-

El Tomba hace 3 encuentros sin ganar ni hacer goles

El equipo dirigido por Mariano Toedtli lleva 3 partidos seguidos sin victorias con una derrota ante San Telmo y dos empates seguidos sin goles frente a San Miguel y Colón.

En el Feliciano Gambarte buscará su tercer triunfo ya que hasta ahora pudo ganarle a Ferro 2 a 1 y a Acassuso 2 a 0.

Así llega Deportivo Morón

Deportivo Morón viene de ganarle por 2 a 1 a Racing de Córdoba de local y se ubica en la cima con 20 puntos gracias a una campaña de 6 triunfos, 2 empates y dos derrotas.

Convocados Deportivo Morón.

El historial entre Godoy y Deportivo Morón

El último enfrentamiento fue por los 32avos de final de la Copa Argentina, Godoy Cruz perdió 1-0 en el estadio de Tigre y se despidió de la competencia.

Sobre un total de 7 partidos entre 1994 y 1997, el Tomba se impuso 6 veces y Morón ganó un partido.

El último partido fue el 3 de abril de 1997 con triunfo del Bodeguero como visitante 2 a 0 con goles de Martín Astudillo y Ariel Pereyra.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Matías Ramírez y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Gerónimo Ulibarri, Leonel Cardozo, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Juan Manuel Olivares y Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame y Franco Toloza. DT: Walter Otta.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Maximiliano Manduca

Hora: 16.30

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