Godoy Cruz jugará ante el puntero Deportivo Morón, este domingo desde las 16.30, por la 12ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional.
Godoy Cruz juega ante el líder Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte: hora, formaciones y cómo ver el partido
Godoy Cruz recibirá al puntero Deportivo Morón este domingo desde las 16.30, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional. El Tomba lleva tres partidos sin ganar.
El partido tendrá como escenario el estadio Feliciano Gambarte, contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.
Godoy Cruz viene de empatar sin goles ante Colón, de visitante. El equipo dirigido por Mariano Toedtli se ubica cuarto con 15 unidades a 5 del líder y rival de esta tarde por lo que un triunfo le permitiría descontar puntos. En el torneo el Expreso lleva 3 triunfos, 6 empates y una derrota.
El Tomba hace 3 encuentros sin ganar ni hacer goles
El equipo dirigido por Mariano Toedtli lleva 3 partidos seguidos sin victorias con una derrota ante San Telmo y dos empates seguidos sin goles frente a San Miguel y Colón.
En el Feliciano Gambarte buscará su tercer triunfo ya que hasta ahora pudo ganarle a Ferro 2 a 1 y a Acassuso 2 a 0.
Así llega Deportivo Morón
Deportivo Morón viene de ganarle por 2 a 1 a Racing de Córdoba de local y se ubica en la cima con 20 puntos gracias a una campaña de 6 triunfos, 2 empates y dos derrotas.
El historial entre Godoy y Deportivo Morón
El último enfrentamiento fue por los 32avos de final de la Copa Argentina, Godoy Cruz perdió 1-0 en el estadio de Tigre y se despidió de la competencia.
Sobre un total de 7 partidos entre 1994 y 1997, el Tomba se impuso 6 veces y Morón ganó un partido.
El último partido fue el 3 de abril de 1997 con triunfo del Bodeguero como visitante 2 a 0 con goles de Martín Astudillo y Ariel Pereyra.
Probables formaciones
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Matías Ramírez y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.
Deportivo Morón: Julio Salvá; Gerónimo Ulibarri, Leonel Cardozo, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Juan Manuel Olivares y Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame y Franco Toloza. DT: Walter Otta.
Estadio: Feliciano Gambarte
Árbitro: Maximiliano Manduca
Hora: 16.30