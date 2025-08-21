Inicio Ovación Fútbol Néstor Majul
Néstor Majul sobre el bochorno entre Independiente y la U de Chile: "Hubo improvisación y negligencia"

Néstor Majul, Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, criticó el operativo de seguridad del encuentro cancelado entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Por UNO
Lo del miércoles en Avellaneda fue un bochorno.

"Primero hubo una demostración manifiesta de improvisación total en el manejo de la información. Si vos sabés que viene desde Chile alta cantidad de gente, y sabés que viene parte de la barra de la U de Chile, jamás podés poner gente abajo de esa hinchada. Desde ahí arranca la improvisación", indicó el funcionario antes de la presentación de candidatos que realizó La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Independiente 1
Los hinchas de Independiente tuvo que refugiarse en el campo de juego.

El candidato a Senador habló con Primeras Voces por Radio Nihuil y agregó:"También hay que evaluar, sinceramente, qué clase de hincha está llevando en el mundo. No solamente en la Argentina, lo estamos viendo. La provocación permanente primero fue de la gente de la barra de la U de Chile. Entonces, estamos teniendo un problema mundial con respecto al tema, y no solamente en el fútbol, Andrés. Hay que prestar atención al básquet y otros deportes que también están teniendo problemas".

"Lo que pasó anoche: Primero, negligencia, mucha negligencia e improvisación, mucha improvisación, y subestimar el operativo", señaló el funcionario.

"Tener gente de seguridad privada únicamente en esos lugares es subestimar el operativo, porque aparte con Chile y con Brasil siempre son desafíos de alta temperatura. Eso no hay que subestimarlo nunca, porque 10 estúpidos o 10 delincuentes disfrazados de hincha, porque eso no son hinchas de fútbol, son delincuentes que ocasionan un problema mayory hay que estar preparado para sofocarlos rápido", dijo Nestor Majul en Nihuil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Giulianifranco/status/1958375883531522402&partner=&hide_thread=false

El embajador de Chile reveló que "felizmente no hubo muertos"

El embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, criticó el operativo de seguridad en el encuentro de Copa Sudamericana Independiente-Universidad de Chile, que fue cancelado por gravísimos incidentes en el estadio del equipo de Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabjedits/status/1958362184851009663&partner=&hide_thread=false

“No fui al estadio pero había gente de la Embajada y no se vieron las garantías de seguridad. Esperemos que la Fiscalía acían liberados. Recorrí los hospitales y hay por lo menos dos heridos graves. Hasta ahora felizmente no hubo muertos como se decía por redes sociales”, añadió.

“Estuve en la comisaría séptima de Sarandí, hay detenidos, y una vez que se expida la Fiscalía serían liberados mañana a más tardar”, reveló el diplomático.

