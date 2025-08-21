Néstor Majul sobre el bochorno entre Independiente y la U de Chile: "Hubo improvisación y negligencia"

"Lo que pasó anoche: Primero, negligencia, mucha negligencia e improvisación, mucha improvisación, y subestimar el operativo", señaló el funcionario.

"Tener gente de seguridad privada únicamente en esos lugares es subestimar el operativo, porque aparte con Chile y con Brasil siempre son desafíos de alta temperatura. Eso no hay que subestimarlo nunca, porque 10 estúpidos o 10 delincuentes disfrazados de hincha, porque eso no son hinchas de fútbol, son delincuentes que ocasionan un problema mayory hay que estar preparado para sofocarlos rápido", dijo Nestor Majul en Nihuil.

Victimizan a los de la u de chile. Iban al baño,rompían cosas y nos tiraban azulejos pic.twitter.com/oR0lhylusv — Fran Giuliani (@Giulianifranco) August 21, 2025

El embajador de Chile reveló que "felizmente no hubo muertos"

El embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, criticó el operativo de seguridad en el encuentro de Copa Sudamericana Independiente-Universidad de Chile, que fue cancelado por gravísimos incidentes en el estadio del equipo de Avellaneda.

Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg — bokita edits (@cabjedits) August 21, 2025

“No fui al estadio pero había gente de la Embajada y no se vieron las garantías de seguridad. Esperemos que la Fiscalía acían liberados. Recorrí los hospitales y hay por lo menos dos heridos graves. Hasta ahora felizmente no hubo muertos como se decía por redes sociales”, añadió.

“Estuve en la comisaría séptima de Sarandí, hay detenidos, y una vez que se expida la Fiscalía serían liberados mañana a más tardar”, reveló el diplomático.