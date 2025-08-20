Violencia en la Copa Sudamericana: hinchas de Universidad de Chile hicieron suspender el partido con Independiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958347550903160882&partner=&hide_thread=false
Con el juego detenido y todos los jugadores intentando frenar a los violentos desde el campo de juego, los árbitros deliberaron con los encargados de la seguridad y los veedores de Conmebol la posible suspensión del encuentro.
Mientras los jugadores se fueron al vestuario para esperar una decisión final, Independiente reportó daños en las instalaciones (baños y tribunas) mientras solicitaba a los hinchas chilenos que salgan del estadio para evitar problemas mayores.
Sin embargo, todo se prolongó e incluso hubo hinchas locales que intentaron hacer justicia por mano propia y los problemas se trasladaron a las calles aledañas al estadio.
Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025
- Huracán - Once Caldas (0-1 y 1-3)
- Mushuc Runa - Independiente del Valle 0-1 y 2-1 (2-4)
- Fluminense - América 2-1 y 2-0
- Cienciano - Bolívar 0-2 y 0-2
- Universidad Católica (Ecuador) - Alianza Lima (ida 0-2)
- Independiente - Universidad de Chile 0-1 y la ida se suspendió cuando estaba 1-1
Jueves 21/8
- 19.30 Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro (ida 1-2)
- 21.30 Lanús vs. Central Córdoba (ida 0-1)
Cuartos de final (17 y 24/9)
- Independiente del Valle vs. Once Caldas