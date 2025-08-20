Violencia en la Copa Sudamericana: hinchas de Universidad de Chile hicieron suspender el partido con Independiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958347550903160882&partner=&hide_thread=false LOS HINCHAS DE INDEPENDIENTE MUESTRAN LOS PROYECTILES QUE LE CAEN DESDE LA TRIBUNA VISITANTE. pic.twitter.com/ck4E7KyEYp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2025

Con el juego detenido y todos los jugadores intentando frenar a los violentos desde el campo de juego, los árbitros deliberaron con los encargados de la seguridad y los veedores de Conmebol la posible suspensión del encuentro.

LOCURA TOTAL | Un hincha de Universidad de Chile arrojó una bomba de estruendo a la Garganta Número 1 del Estadio de #Independiente.



¿Qué hace la @CONMEBOL? Un verdadero papelón. pic.twitter.com/OvkVh9HBj6 — Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido) August 21, 2025

Mientras los jugadores se fueron al vestuario para esperar una decisión final, Independiente reportó daños en las instalaciones (baños y tribunas) mientras solicitaba a los hinchas chilenos que salgan del estadio para evitar problemas mayores.

Sin embargo, todo se prolongó e incluso hubo hinchas locales que intentaron hacer justicia por mano propia y los problemas se trasladaron a las calles aledañas al estadio.

Si la Conmebol quiere dar un mensaje de seriedad y justicia, debería expulsar de la competencia a Universidad de Chile y darle el partido por ganado a Independiente.

@Lugonzalezdiezz capturó el momento en el que arrojaron una bomba. Una locura total. pic.twitter.com/ilATDLnpPu — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) August 21, 2025



@Lugonzalezdiezz capturó el momento en el que arrojaron una bomba. Una locura total. pic.twitter.com/ilATDLnpPu — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) August 21, 2025

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Huracán - Once Caldas (0-1 y 1-3)

(0-1 y 1-3) Mushuc Runa - Independiente del Valle 0-1 y 2-1 (2-4)

0-1 y 2-1 (2-4) Fluminense - América 2-1 y 2-0

- América 2-1 y 2-0 Cienciano - Bolívar 0-2 y 0-2

0-2 y 0-2 Universidad Católica (Ecuador) - Alianza Lima (ida 0-2)

Independiente - Universidad de Chile 0-1 y la ida se suspendió cuando estaba 1-1

Jueves 21/8

19.30 Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro (ida 1-2)

21.30 Lanús vs. Central Córdoba (ida 0-1)

Cuartos de final (17 y 24/9)