Violencia en la Copa Sudamericana: hinchas de Universidad de Chile hicieron suspender el partido con Independiente

El partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana debió ser suspendido por los graves incidentes generados por los hinchas visitantes en Avellaneda cuando Independiente empataba con la Universidad de Chile.

Por UNO
El partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana debió ser suspendido por los graves incidentes generados por los hinchas visitantes en Avellaneda cuando Independiente empataba 1 a 1 con la Universidad de Chile.

Lucas Assadi abrió el marcador para la visita que había ganado 1 a 0 en la ida y Santiago Montiel empató en el primer tiempo antes de que los graves incidentes provocados por los hinchas visitantes hicieran detener el encuentro.

independiente u de chile 1
Ubicados en una de las bandejas superiores, integrantes de la numerosa parcialidad trasandina lanzaron todo tipo de objetos (palos, butacas, proyectiles) hacia la tribuna baja en la que los hinchas locales intentaron refugiarse.

Con el juego detenido y todos los jugadores intentando frenar a los violentos desde el campo de juego, los árbitros deliberaron con los encargados de la seguridad y los veedores de Conmebol la posible suspensión del encuentro.

Mientras los jugadores se fueron al vestuario para esperar una decisión final, Independiente reportó daños en las instalaciones (baños y tribunas) mientras solicitaba a los hinchas chilenos que salgan del estadio para evitar problemas mayores.

Sin embargo, todo se prolongó e incluso hubo hinchas locales que intentaron hacer justicia por mano propia y los problemas se trasladaron a las calles aledañas al estadio.

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

  • Huracán - Once Caldas (0-1 y 1-3)
  • Mushuc Runa - Independiente del Valle 0-1 y 2-1 (2-4)
  • Fluminense - América 2-1 y 2-0
  • Cienciano - Bolívar 0-2 y 0-2
  • Universidad Católica (Ecuador) - Alianza Lima (ida 0-2)
  • Independiente - Universidad de Chile 0-1 y la ida se suspendió cuando estaba 1-1

Jueves 21/8

  • 19.30 Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro (ida 1-2)
  • 21.30 Lanús vs. Central Córdoba (ida 0-1)

Cuartos de final (17 y 24/9)

  • Independiente del Valle vs. Once Caldas

