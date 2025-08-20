Copa Libertadores: Estudiantes se clasificó a cuartos de final por décima vez en su historia

Con este resultado, el equipo platense avanzó a los cuartos de final gracias al triunfo conseguido en la ida y se enfrentará al ganador del duelo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

estudiantes 1

El encuentro fue parejo en el primer tiempo, con un poco más de dominio de Estudiantes, con el mediocampo bastante poblado, pero con algunos intentos por las bandas de Cerro Porteño que es dirigido por el ex Boca Diego Martínez y tuvo como titulares al arquero Alexis Martín Arias y el defensor Matías Pérez.