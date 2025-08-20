Copa Libertadores: Estudiantes se clasificó a cuartos de final por décima vez en su historia

Estudiantes jugó los cuartos de final de la Copa Libertadores en nueve ocasiones a lo largo de toda su historia en las 15 veces que le tocó ser parte del torneo continental. Lo hizo por primera vez en 1968, y en esa edición fue campeón.
El Pincha repitió el título en 1969 y 1970, también superando los cuartos. En 1971 llegó a la final. Volvió a esa instancia en 2006, 2008 y 2010, pero fue eliminado.
En 2009 pasó los cuartos y ganó la copa. Su participación más reciente en cuartos fue en 2022, cuando quedó afuera frente a Athletico Paranaense.
Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025
- Racing - Peñarol 0-1 y 3-1
- San Pablo - Atlético Nacional 0-0 y 1-1 (4-3)
- Vélez - Fortaleza 0-0 y 2-0
- Estudiantes - Cerro Porteño 1-0 y 0-0
Miércoles 20/8
- 21.30 Inter - Flamengo (ida 0-1)
Jueves 21/8
- 19 Liga de Quito vs. Botafogo (ida 0-1)
- 21.30 River vs. Libertad (ida 0-0)
- 21.30 Palmeiras vs. Universitario (Perú) (ida 4-0)