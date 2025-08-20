Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Copa Libertadores: Estudiantes se clasificó a cuartos de final por décima vez en su historia

Estudiantes se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de empatar como local frente a Cerro Porteño.

Por UNO
Estudiantes se metió entre los ocho mejores.

Estudiantes se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de empatar 0 a 0, como local, frente a Cerro Porteño, ya que había ganado 1 a 0 en el partido de ida disputado en Paraguay.

Con este resultado, el equipo platense avanzó a los cuartos de final gracias al triunfo conseguido en la ida y se enfrentará al ganador del duelo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

El encuentro fue parejo en el primer tiempo, con un poco más de dominio de Estudiantes, con el mediocampo bastante poblado, pero con algunos intentos por las bandas de Cerro Porteño que es dirigido por el ex Boca Diego Martínez y tuvo como titulares al arquero Alexis Martín Arias y el defensor Matías Pérez.

Estudiantes jugó los cuartos de final de la Copa Libertadores en nueve ocasiones a lo largo de toda su historia en las 15 veces que le tocó ser parte del torneo continental. Lo hizo por primera vez en 1968, y en esa edición fue campeón.

El Pincha repitió el título en 1969 y 1970, también superando los cuartos. En 1971 llegó a la final. Volvió a esa instancia en 2006, 2008 y 2010, pero fue eliminado.

En 2009 pasó los cuartos y ganó la copa. Su participación más reciente en cuartos fue en 2022, cuando quedó afuera frente a Athletico Paranaense.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

  • Racing - Peñarol 0-1 y 3-1
  • San Pablo - Atlético Nacional 0-0 y 1-1 (4-3)
  • Vélez - Fortaleza 0-0 y 2-0
  • Estudiantes - Cerro Porteño 1-0 y 0-0

Miércoles 20/8

  • 21.30 Inter - Flamengo (ida 0-1)

Jueves 21/8

  • 19 Liga de Quito vs. Botafogo (ida 0-1)
  • 21.30 River vs. Libertad (ida 0-0)
  • 21.30 Palmeiras vs. Universitario (Perú) (ida 4-0)

