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¡Un recorrido impresionante!

Tren Ecológico de la Selva: cuánto sale viajar entre animales y conocer una de las 7 maravillas del mundo

Recorre kilómetros de vegetación subtropical y conecta a los visitantes con lugares impresionantes a bordo de vagones de tren silenciosos y sustentables

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
El Tren Ecológico de la Selva, una experiencia fabulosa en el norte argentino. Foto: gentileza

El Tren Ecológico de la Selva, una experiencia fabulosa en el norte argentino. Foto: gentileza

En plena selva misionera circula uno de los medios de transporte turístico más singulares de la Argentina. Se trata del Tren Ecológico de la Selva, un servicio eléctrico que atraviesa el Parque Nacional Iguazú rodeado de árboles gigantes, fauna silvestre y senderos naturales, formando parte del recorrido hacia las Cataratas del Iguazú.

La formación, conocida como “Convoy”, une la Estación Central con las estaciones Cataratas y Garganta del Diablo. A diferencia de otros sistemas turísticos tradicionales, el trayecto fue diseñado especialmente para reducir el impacto ambiental dentro de una de las áreas protegidas más importantes del país.

Los vagones abiertos en sus laterales permiten observar el entorno durante todo el recorrido. El avance es lento y silencioso, lo que favorece la experiencia de contacto con la selva paranaense mientras aparecen mariposas, aves y distintos paisajes naturales a pocos metros de las vías.

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Viajar en tren por la selva misionera, una experiencia distinta que incluye pasar por las Cataratas del Iguaz&uacute;. Foto: gentileza&nbsp;

Viajar en tren por la selva misionera, una experiencia distinta que incluye pasar por las Cataratas del Iguazú. Foto: gentileza

El tren cuenta con capacidad para transportar a más de 200 pasajeros por viaje y mantiene una estética integrada al paisaje, con estructuras pintadas de verde y asientos de madera.

Un recorrido en tren sustentable en el corazón de Misiones

El sistema nació originalmente con locomotoras impulsadas por gas licuado de petróleo, aunque actualmente funciona mediante baterías eléctricas, disminuyendo tanto las emisiones como la contaminación sonora dentro del parque.

A comienzos de 2026 se incorporaron nuevas locomotoras eléctricas fabricadas en China, desarrolladas específicamente para operar en entornos naturales protegidos y reforzar el servicio turístico en Iguazú.

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Las Cataratas del Iguaz&uacute;, una de las 7 maravillas del mundo. Siempre impactantes. Foto: gentileza&nbsp;

Las Cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas del mundo. Siempre impactantes. Foto: gentileza

Además de ser un medio de traslado, el tren se transformó en una experiencia propia para quienes visitan las cataratas. El recorrido atraviesa varios kilómetros de vegetación hasta llegar a la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, considerada una de las maravillas naturales más impactantes del planeta.

El servicio también fue pensado con criterios de accesibilidad: permite el ingreso de sillas de ruedas y cochecitos de bebé, facilitando la experiencia para familias y personas con movilidad reducida.

Cómo viajar en este tren y cuál es el costo de un pasaje

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la Administración de Parques Nacionales o directamente en las boleterías del parque. El recorrido en el tren está incluido dentro del ticket general de acceso.

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El Tren de la Selva y un recorrido que aprovechan cientos de turistas en la selva misionera. Foto: gentileza&nbsp;

El Tren de la Selva y un recorrido que aprovechan cientos de turistas en la selva misionera. Foto: gentileza

Actualmente, los valores informados para ingresar al Parque Nacional Iguazú son de:

  • $45.000 para visitantes internacionales
  • $15.000 para residentes argentinos
  • $5.000 para residentes de Misiones
  • $7.000 para estudiantes con constancia de alumno regular.
  • Jubilados y pensionados nacionales, menores de 6 años, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y residentes locales, gratis.

Durante fines de semana largos y vacaciones, recomiendan comprar las entradas con anticipación debido al alto nivel de demanda turística.

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