En plena selva misionera circula uno de los medios de transporte turístico más singulares de la Argentina. Se trata del Tren Ecológico de la Selva, un servicio eléctrico que atraviesa el Parque Nacional Iguazú rodeado de árboles gigantes, fauna silvestre y senderos naturales, formando parte del recorrido hacia las Cataratas del Iguazú.
Tren Ecológico de la Selva: cuánto sale viajar entre animales y conocer una de las 7 maravillas del mundo
Recorre kilómetros de vegetación subtropical y conecta a los visitantes con lugares impresionantes a bordo de vagones de tren silenciosos y sustentables
La formación, conocida como “Convoy”, une la Estación Central con las estaciones Cataratas y Garganta del Diablo. A diferencia de otros sistemas turísticos tradicionales, el trayecto fue diseñado especialmente para reducir el impacto ambiental dentro de una de las áreas protegidas más importantes del país.
Los vagones abiertos en sus laterales permiten observar el entorno durante todo el recorrido. El avance es lento y silencioso, lo que favorece la experiencia de contacto con la selva paranaense mientras aparecen mariposas, aves y distintos paisajes naturales a pocos metros de las vías.
El tren cuenta con capacidad para transportar a más de 200 pasajeros por viaje y mantiene una estética integrada al paisaje, con estructuras pintadas de verde y asientos de madera.
Un recorrido en tren sustentable en el corazón de Misiones
El sistema nació originalmente con locomotoras impulsadas por gas licuado de petróleo, aunque actualmente funciona mediante baterías eléctricas, disminuyendo tanto las emisiones como la contaminación sonora dentro del parque.
A comienzos de 2026 se incorporaron nuevas locomotoras eléctricas fabricadas en China, desarrolladas específicamente para operar en entornos naturales protegidos y reforzar el servicio turístico en Iguazú.
Además de ser un medio de traslado, el tren se transformó en una experiencia propia para quienes visitan las cataratas. El recorrido atraviesa varios kilómetros de vegetación hasta llegar a la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, considerada una de las maravillas naturales más impactantes del planeta.
El servicio también fue pensado con criterios de accesibilidad: permite el ingreso de sillas de ruedas y cochecitos de bebé, facilitando la experiencia para familias y personas con movilidad reducida.
Cómo viajar en este tren y cuál es el costo de un pasaje
Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la Administración de Parques Nacionales o directamente en las boleterías del parque. El recorrido en el tren está incluido dentro del ticket general de acceso.
Actualmente, los valores informados para ingresar al Parque Nacional Iguazú son de:
- $45.000 para visitantes internacionales
- $15.000 para residentes argentinos
- $5.000 para residentes de Misiones
- $7.000 para estudiantes con constancia de alumno regular.
- Jubilados y pensionados nacionales, menores de 6 años, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y residentes locales, gratis.
Durante fines de semana largos y vacaciones, recomiendan comprar las entradas con anticipación debido al alto nivel de demanda turística.