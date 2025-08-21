Inicio Sociedad guerra
Historia

La guerra entre una potencia y un país de África que fue la más corta de la historia

La guerra más corta de la historia, ocurrida en 1896, sorprendió por su extrema rapidez y su impacto en la memoria histórica

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Un enfrentamiento relámpago con consecuencias políticas

A lo largo de los siglos, han existido conflictos entre países que han sorprendido no solo por su intensidad, sino también por lo efímero de su duración. Uno de los más llamativos fue un enfrentamiento que pasó a la historia como la guerra más corta de la historia.

Esta singular guerra tuvo lugar en 1896 y se convirtió en un caso excepcional, no solo por la rapidez con la que se resolvió, sino también por el impacto que dejó en la memoria histórica.

Guerra (1)
1896: horas que marcaron un antes y un después

¿Cuánto duró la guerra más breve de la historia? Menos que una película

La guerra comenzó tras la muerte del sultán Hamad bin Thuwaini, un aliado de Gran Bretaña. Su primo, Khalid bin Barghash, asumió el poder sin contar con el visto bueno británico, lo que generó una fuerte tensión. En respuesta, Londres exigió su rendición inmediata, dándole un plazo límite: abandonar el palacio antes de las 9:00 de la mañana.

Khalid desoyó el ultimátum y a las 9:02 estalló la guerra. La flota británica bombardeó el palacio y, en cuestión de minutos, lo redujo a escombros. Para las 9:40, el conflicto ya había concluido: el sultán huyó al exilio y los británicos se hicieron con el control, prácticamente sin bajas en sus filas.

Guerra (2)
La guerra de 38 minutos que mostró el poderío colonial

La relevancia histórica de la guerra anglo-zanzibariana

Este enfrentamiento se recuerda por varios motivos:

  • Fue el conflicto bélico más corto del que se tenga constancia.
  • Incluyó un devastador ataque naval contra el palacio de Zanzíbar.
  • Terminó con una victoria británica casi instantánea.
  • Provocó unas 500 bajas en Zanzíbar frente a un único herido británico.

Aunque apenas duró unos minutos, este episodio se enmarca dentro del proceso de expansión colonial europea en África y refleja el enorme desequilibrio de poder entre los imperios y los reinos locales de la época.

La llamada “guerra relámpago” de Zanzíbar sigue despertando curiosidad por lo insólito de su desarrollo. Lo que parecía un simple pulso diplomático se convirtió en un ataque militar que pasó de la amenaza a los cañones en menos de una hora, demostrando que incluso los conflictos más breves pueden dejar una huella profunda en la historia.

