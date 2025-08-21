La guerra entre una potencia y un país de África que fue la más corta de la historia

Khalid desoyó el ultimátum y a las 9:02 estalló la guerra. La flota británica bombardeó el palacio y, en cuestión de minutos, lo redujo a escombros. Para las 9:40, el conflicto ya había concluido: el sultán huyó al exilio y los británicos se hicieron con el control, prácticamente sin bajas en sus filas.

Guerra (2) La guerra de 38 minutos que mostró el poderío colonial

La relevancia histórica de la guerra anglo-zanzibariana

Este enfrentamiento se recuerda por varios motivos:

Fue el conflicto bélico más corto del que se tenga constancia.

Incluyó un devastador ataque naval contra el palacio de Zanzíbar.

Terminó con una victoria británica casi instantánea.

Provocó unas 500 bajas en Zanzíbar frente a un único herido británico.

Aunque apenas duró unos minutos, este episodio se enmarca dentro del proceso de expansión colonial europea en África y refleja el enorme desequilibrio de poder entre los imperios y los reinos locales de la época.

La llamada “guerra relámpago” de Zanzíbar sigue despertando curiosidad por lo insólito de su desarrollo. Lo que parecía un simple pulso diplomático se convirtió en un ataque militar que pasó de la amenaza a los cañones en menos de una hora, demostrando que incluso los conflictos más breves pueden dejar una huella profunda en la historia.