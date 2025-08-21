La guerra entre una potencia y un país de África que fue la más corta de la historia

Esta singular guerra tuvo lugar en 1896 y se convirtió en un caso excepcional, no solo por la rapidez con la que se resolvió, sino también por el impacto que dejó en la memoria histórica.
La guerra comenzó tras la muerte del sultán Hamad bin Thuwaini, un aliado de Gran Bretaña. Su primo, Khalid bin Barghash, asumió el poder sin contar con el visto bueno británico, lo que generó una fuerte tensión. En respuesta, Londres exigió su rendición inmediata, dándole un plazo límite: abandonar el palacio antes de las 9:00 de la mañana.
Khalid desoyó el ultimátum y a las 9:02 estalló la guerra. La flota británica bombardeó el palacio y, en cuestión de minutos, lo redujo a escombros. Para las 9:40, el conflicto ya había concluido: el sultán huyó al exilio y los británicos se hicieron con el control, prácticamente sin bajas en sus filas.
Este enfrentamiento se recuerda por varios motivos:
Aunque apenas duró unos minutos, este episodio se enmarca dentro del proceso de expansión colonial europea en África y refleja el enorme desequilibrio de poder entre los imperios y los reinos locales de la época.
La llamada “guerra relámpago” de Zanzíbar sigue despertando curiosidad por lo insólito de su desarrollo. Lo que parecía un simple pulso diplomático se convirtió en un ataque militar que pasó de la amenaza a los cañones en menos de una hora, demostrando que incluso los conflictos más breves pueden dejar una huella profunda en la historia.